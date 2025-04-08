Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στην Κίνα οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζέι Ντι Βανς ο οποίος ανέφερε ότι η Αμερική δανειζόταν χρήματα από «Κινέζους αγρότες» για να αγοράσει προϊόντα που φτιάχνουν «Κινέζοι αγρότες».

Σύμφωνα με το politico , ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News την περασμένη Πέμπτη και ενώ υπερασπιζόταν τα δασμολογικά μέτρα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε τον όρο «αγρότες» αναφερόμενος στους Κινέζους.

«Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθούμε, τι έχει φέρει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» είπε ο Βανς.

«Βασικά, βασίζεται σε δύο αρχές, την ανάληψη τεράστιου χρέους για να αγοράσουμε πράγματα που φτιάχνουν άλλες χώρες για εμάς… Δανειζόμαστε χρήματα από Κινέζους αγρότες για να αγοράσουμε τα πράγματα που κατασκευάζουν οι Κινέζοι αγρότες», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της Κίνας

Το Πεκίνο «έχει καταστήσει απόλυτα σαφή τη θέση του σχετικά με τις εμπορικές του σχέσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το να ακούς λέξεις που στερούνται γνώσης και σεβασμού, όπως αυτές που είπε ο αντιπρόεδρος, προκαλεί έκπληξη και λύπη» σημείωσε.

Κι όλα αυτά ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται στη δίνη ενός εμπορικού πολέμου, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να φορολογήσει τα κινεζικά προϊόντα με δασμούς 34%.

Πηγή: skai.gr

