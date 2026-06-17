Βανς: Το Ιράν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία «αν συμπεριφερθεί σωστά»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παραχώρησε μια σειρά από συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, εμφανιζόμενος ξανά στο Fox News για να πει ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκομίσει «πραγματικά οφέλη», αλλά μόνο εάν «μεταμορφωθεί ριζικά».

«Η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή. Λέει ότι, πρώτον, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δεύτερον, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και, τρίτον, υπάρχουν όλα αυτά τα οφέλη που προβλέπονται για τους Ιρανούς, αν συμπεριφερθούν σωστά», είπε ο Βανς.

«Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά οφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα», είπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο», πρόσθεσε ο Βανς.

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Πηγή: skai.gr

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