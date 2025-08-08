Βανς: Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ένα θέμα που σκοπεύει να συζητήσει με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, σε συνάντησή τους σήμερα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Δεν έχουμε σχέδια να αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε να αναγνωρίσουμε πραγματικά παλαιστινιακό κράτος, δεδομένης της έλλειψης λειτουργικής κυβέρνησης εκεί», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους του, το τι θέλει να επιτύχει στη Μέση Ανατολή, και θα συνεχίσει να το κάνει».

Ο Βανς συναντά τον Λάμι στην Οικία Τσίβενινγκ Χάουζ, την εξοχική κατοικία στη νότια Αγγλία που χρησιμοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, στην αρχή ενός ταξιδιού στη Βρετανία, έχοντας μαζί την οικογένειά του. Από την πλερά του ο Λάμι δήλωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας στη συνάντηση του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλώντας μαζί με τον Βανς, είπε ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ είναι "εξαιρετικές".

Σημειώνεται ότι προσφάτως Γαλλία και Βρετανία ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Πηγή: skai.gr

