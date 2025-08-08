O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην Αιώνια Πόλη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.
Η ρωσική κυβέρνηση, όμως, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης». Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.