Βανς: Οι δημόσιες αρνήσεις του Ιράν για τις συνομιλίες αποτελούν μια σκόπιμη «περσική διαπραγματευτική τακτική»

Οι δημόσιες αρνήσεις του Ιράν για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες ισοδυναμούν με μια σκόπιμη «περσική διαπραγματευτική τακτική», ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επαναλαμβάνοντας ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Υπήρξαν προγραμματισμένες συνομιλίες, πραγματικά, τεχνικές, που βασίστηκαν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε ήδη κάνει. Αυτές σίγουρα θα συνεχιστούν αύριο», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο The Michael Knowles Show την Τρίτη.

Είπε ότι βρήκε τις δημόσιες δηλώσεις της Τεχεράνης «συναρπαστικές και απογοητευτικές» ταυτόχρονα, σημειώνοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνούνται τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αναγνωρίζουν τις τεχνικές συζητήσεις.

«Θα πουν, "Όχι, όχι, δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά υπάρχουν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία"», πρόσθεσε. «Είναι μια περσική διαπραγματευτική τακτική και ένα περσικό ρητορικό τέχνασμα που δεν καταλαβαίνω».

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η διακίνηση πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ έχει φτάσει στο προπολεμικό της επίπεδο και ότι οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, αν και η Τεχεράνη αρνείται, όπως είπε, ότι διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ταξίδεψαν στην Ντόχα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Το Ιράν, ωστόσο, αρνήθηκε ότι έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ενώ δήλωσε ότι οι τεχνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ επανέλαβε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν μέχρι να εφαρμοστούν πέντε ρήτρες του «Μνημονίου κατανόησης», συμπεριλαμβανομένης της παύσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο, της διασφάλισης των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου και της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Βανς: Οι ΗΠΑ θα βρεθούν σε «εξαιρετική θέση» ακόμη και αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις σε μέσα ενημέρωσης μιλώντας για το «Μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε «εξαιρετική θέση» ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες, δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς για μια ακόμη φορά στο Fox News. Οι ΗΠΑ «προφανώς» θέλουν να επιτύχουν οι συνομιλίες, είπε, ωστόσο πρόσθεσε ότι η χώρα του «εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση» από το Ιράν, ακόμη και αν αποτύχουν. Επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα και ο στρατός της Τεχεράνης έχουν «καταστραφεί» και προειδοποίησε ότι ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι τυχόν ιρανικές επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ θα προκαλούσαν στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ.

Ο Βανς επανέλαβε ότι το Ιράν θα «μεταμορφωθεί μόνιμα» εάν οι διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας διαρκούς διευθέτησης είναι επιτυχείς.

Πηγή: skai.gr

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