Ο Γκουτέρες θορυβημένος για την εντεινόμενη επισφάλεια της υπηρεσίας για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε χθες Τρίτη εναντίον της «ολοένα πιο επισφαλούς» κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) την ώρα που οι συνθήκες ζωής εκατομμυρίων Παλαιστίνιων κρέμονται από μια κλωστή.

«Καθώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα, διακυβεύονται η ασφάλεια και η ευημερία εκατομμυρίων παλαιστίνιων προσφύγων», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια διάσκεψης δωρητών της υπηρεσίας του ΟΗΕ, που διαχειρίζεται ιδίως κέντρα υγείας και σχολεία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στη Συρία, στην Ιορδανία.

Ο κ. Γκουτέρες αναφέρθηκε στις «απόλυτα φρικιαστικές» συνθήκες στη Γάζα· στην κλιμάκωση του εποικισμού στη Δυτική Όχθη και της βίας ισραηλινών εποίκων· και ακόμη, στις συνέπειες του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο.

Με αυτό το φόντο, «η κατάσταση» της υπηρεσίας «είναι ολοένα πιο επισφαλής. Αντιμετωπίζει σαρωτικούς περιορισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και έλλειψη ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο το έργο της σε όλη την περιοχή», τόνισε.

«Μου προκαλούν φρίκη οι συνεχιζόμενες προσπάθειες να περιθωριοποιηθεί και να υπονομευτεί η UNRWA, μέσω παραπληροφόρησης, εκστρατειών κατασυκοφάντησης, νομοθετικών ενεργειών, επιχειρησιακών περιορισμών, διπλωματικών εμποδίων και ακόμη περισσότερων» κινήσεων, συνέχισε, υπενθυμίζοντας πως 390 εργαζόμενοι της υπηρεσίας έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η UNRWA, που δημιουργήθηκε με εντολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1949, είναι εδώ και καιρό στόχος κατηγοριών του Ισραήλ, που κλιμακώθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του εκείνη την ημέρα, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί την υπηρεσία για μεροληψία, πως είναι «γεμάτη πράκτορες της Χαμάς», και της απαγόρευσε διά νόμου να είναι παρούσα και να δρα στο έδαφός της.

Αντιμέτωπη ιδίως με έλλειψη χρηματοδότησης, η UNRWA αναγκάστηκε ήδη να μειώσει τις υπηρεσίες που παρέχει από την αρχή της χρονιάς.

«Οποιαδήποτε νέα μείωση μπορεί να οδηγήσει την κατάσταση πέρα από το σημείο της ρήξης», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Κάλεσε κράτη μέλη και δωρητές να σπεύσουν να καλύψουν κενό 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματοδότησή της, χαρακτηρίζοντας την υπηρεσία «δύναμη σταθεροποίησης» αυτή την περίοδο «αστάθειας».

Το 2025, η UNRWA αναφέρει πως ενημερώθηκε για δεσμεύσεις χρηματοδότησης 887 εκατομμυρίων δολαρίων και συνεισφορές 829 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσά που μετά βίας θα κάλυπταν το 27% των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της, που ανέρχονταν σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

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