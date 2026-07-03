Ο Άγγελος Ποστέκογλου προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ

Την τεχνική ηγεσία της Αλ Νασρ ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο πετυχημένος 60χρονος προπονητής είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει τον Ρονάλντο στη σεζόν - ή στις σεζόν - που ο Πορτογάλος θα προσπαθήσει να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Ο Άγγλος Ποστέκογλου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν μετακομίσει στην Αυστραλία, αντικαθιστά τον Ζόρζε Ζέσους στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου από το Ριάντ, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Saudi Pro League.

Τελευταία φορά που έκατσε στους πάγκους ήταν πριν από εννέα μήνες, όταν και είχε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από το «τιμόνι» της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του Europa League με την Τότεναμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.