Ρώσος φαρσέρ: «Ποιο ΑΙ; Ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν»

«Καμία υβριδική επίθεση, ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν», δήλωσε ο Ρώσος φαρσέρ Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ (Vovan), απορρίπτοντας τις ελληνικές κυβερνητικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης.

Η τοποθέτησή του έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης που αφορά τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο, ο οποίος φέρεται να εξαπατήθηκε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά ευθέως την αποπομπή του Ντόκου, ενώ κυβερνητικές πηγές αρχικά έκαναν λόγο για «υβριδική επίθεση» με χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας. Η δημόσια παρέμβαση του Κουζνέτσοφ, ωστόσο, επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το τι πραγματικά συνέβη και με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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