Τέλος ο Νάγκελσμαν από τον πάγκο της Γερμανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Παραγουάη στο Μουντιάλ.

Η αποχώρηση του 38χρονου προπονητή γίνεται τρία χρόνια πριν τη λήξη του συμβολαίου του, μαζί με τους βοηθούς του Μπένιαμιν Γλουκ και Μπένιαμιν Χίμπνερ.

Σε δήλωσή του, ο Νάγκελσμαν τόνισε ότι η απόφαση ήταν δύσκολη, αλλά θεωρεί πως η ομάδα χρειάζεται μια νέα αρχή χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.

Ανακοινώθηκε το «διαζύγιο» με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά την απογοητευτική εμφάνιση της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Η άνοδος και η πτώση ενός διαμφισβητούμενου προπονητή.Όπως αναμενόταν, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Παραγουάη στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι του φετινού Μουντιάλ. Ο 38χρονος τεχνικός αποχωρεί τρία χρόνια αφότου ανέλαβε τα ηνία και πολύ πριν από το 2028, που προέβλεπε το συμβόλαιό του. Μαζί του αποχωρούν και οι βοηθοί του, Μπένιαμιν Γλουκ και Μπένιαμιν Χίμπνερ.



«Αυτή η απόφαση μόνο εύκολη δεν ήταν για εμένα» τονίζει ο ίδιος ο Νάγκελσμαν σε δήλωσή του. «Κορυφαία προτεραιότητά μου ήταν πάντα η επιτυχία της ομάδας. Μετά από μία τέτοια απογοήτευση, η ομάδα αξίζει μία ευκαιρία για μία νέα αρχή, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος».

Πηγή: Deutsche Welle

Θετικός απολογισμός, αλλά...Το παλμαρέ του Νάγκελσμαν δεν είναι τόσο κακό, σύμφωνα τουλάχιστον με την στατιστική: έχει κερδίσει 27 από τους 37 αγώνες στους οποίους κάθισε στον πάγκο της «Νατσιονάλμανσαφτ», ενώ έχασε οκτώ φορές. Τρεις από αυτές τις ήττες σημειώθηκαν απέναντι στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Αλλά οι τελευταίες δύο ήττες καταγράφονται στο Μουντιάλ του 2026, κόντρα στο Εκουαδόρ και την Παραγουάη. Η αποχώρηση Νάγκελσμαν σηματοδοτεί ένα άδοξο τέλος σε μία προπονητική καριέρα που είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς.Πριν από 10 χρόνια, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είχε κάνει ένα αξιοπρόσεκτο ντεμπούτο στην Μπουντεσλίγκα και στον πάγκο της Χόφενχαϊμ, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από τη Βέρντερ Βρέμης. Αργότερα, κατάφερε να κερδίσει την Μπάγερν Μονάχου. Έλεγαν ότι εκπροσωπούσε μία νέα γενιά Γερμανών προπονητών, με φρέσκιες ιδέες. «Το 30% της προπονητικής είναι τακτική ικανότητα και το υπόλοιπο 70% κοινωνικές δεξιότητες» έλεγε ο ίδιος στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.Πολύ γρήγορα ανέλαβε την ομάδα της Λειψίας, για να γίνει ο νεότερος προπονητής που κερδίζει αγώνα του Champions League, αλλά και ο νεότερος που φτάνει στα ημιτελικά της μεγάλης διοργάνωσης. Στον δεύτερο χρόνο του με τη Λειψία έφτασε και στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, χωρίς όμως να κατακτήσει το τρόπαιο.Και παρότι δεν κέρδισε τίτλους με τη Λειψία, το 2021 η Μπάγερν Μονάχου του προσέφερε ένα «χρυσό» πενταετές συμβόλαιο με συνολική αμοιβή 25 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Με τους Βαυαρούς ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά στο Champions League γνώρισε απρόσμενη ήττα από τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα η Μπάγερν να βγει εκτός στόχων.Από την απόλυση-σοκ στην Εθνική«Χαοτική» ήταν η τελευταία χρονιά του Νάγκελσμαν στον πάγκο των Βαυαρών. Οι τριγμοί ξεκίνησαν μετά την απόλυση του προπονητή τερματοφυλάκων Τόνι Ταπάλοβιτς, με τον περίφημο Μάνουελ Νόιερ να σχολιάζει ότι «ήταν σαν να μου ράγισαν την καρδιά». Σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής, οι παίκτες θεωρούσαν ότι οι προπονητικές μέθοδοι του Νάγκελσμαν ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες και δυσκολεύονταν να αναπτύξουν μία σχέση συνεργασίας μαζί του.Τον Μάρτιο του 2023, ενώ απολάμβανε τις διακοπές και το σκι του, ο Νάγκελσμαν απολύθηκε από την Μπάγερν. Είχε συμπληρώσει μόλις επτά χρόνια στην «Μπουντεσλίγκα», έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο. Κι όμως, μετά από έξι μήνες βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ήταν ο «ιδανικός υποψήφιος» με ένα «μεταδοτικό πάθος για το ποδόσφαιρο» έλεγε την εποχή εκείνη ο αθλητικός διευθυντής της «Νατσιονάλμανσαφτ», Ρούντι Φέλερ.Το «ορόσημο» του 2024Στον πάγκο της Γερμανίας ο Νάγκελσμαν ξεκίνησε με ήττες απέναντι στην Τουρκία και την Αυστρία, την οποία προπονούσε ο Ραλφ Ράνγκνικ, μέντοράς του στην προπονητική. Οι ελπίδες όλων στράφηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, που γινόταν μάλιστα σε γερμανικό έδαφος. Παρά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Ισπανία (με τους Γερμανούς να διαμαρτύρονται για πέναλτι που δεν δόθηκε, σε χέρι του Ισπανού Κουκουρέγια), η πορεία της Γερμανίας κρίθηκε επιτυχημένη και ο Νάγκελσμαν θεωρήθηκε βασικός συντελεστής αυτής της επιτυχίας. Η συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία του μετά τον αποκλεισμό άγγιξε τους παίκτες και την κοινή γνώμη στη Γερμανία, όλοι πίστευαν ότι το EURO του 2024 ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση.Κατά συνέπεια, τον Ιανουάριο του 2025 ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2028. Ωστόσο, πολλοί απόρησαν με τη δήλωσή του ότι «στόχος είναι η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου» και ο σκεπτικισμός εντάθηκε μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της Γερμανίας στην τελική φάση του Nations League και ακόμα περισσότερο με την ήττα από τη Σλοβακία στα προκριματικά του Μουντιάλ.«Δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά τα περί ποιότητας, με πάθος πρέπει να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι» έλεγε ο ίδιος ο Νάγκελσμαν, αλλά οι απορίες των φιλάθλων παρέμειναν και άρχισαν να πληθαίνουν κιόλας με τα πειράματα του ομοσπονδιακού τεχνικού: ο Όλιβερ Μπάουμαν είχε εξελιχθεί σε Νο 1 τερματοφύλακα της Εθνικής, αλλά υποβαθμίστηκε σε αναπληρωματικό με την αιφνιδιαστική εκ νέου κλήση του Μάνουελ Νόιερ. Ο Γιόσουα Κίμιχ έπαιζε στο κέντρο, αλλά βρέθηκε δεξί μπακ. Ο Λέον Γκορέτσκα ήταν έτοιμος να αρχίσει στην αρχική ενδεκάδα, αλλά έμενε στον πάγκο. Ο Ντενίζ Ούνταβ σκόραρε στην Μπουντεσλίγκα, αλλά παρέμενε αναπληρωματικός στην Εθνική.Το «φιάσκο» του ΜουντιάλΚαι μετά ήρθε το Παγκόσμιο Κύπελο. Ο Νάγκελσμαν δεν κατάφερε να διατηρήσει το μομέντουμ μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στο Κουρασάο. Δεν απέφυγε την ανατροπή από το Εκουαδόρ, δεν πέρασε το εμπόδιο της Παραγουάης. Δικαιολογημένη η κριτική απέναντι στους παίκτες, αλλά είναι πολλά τα ερωτήματα για τον ίδιο τον Νάγκελσμαν. Για τις αποφάσεις του, την επικοινωνιακή τακτική του, τη συμπεριφορά του εκτός γηπέδων.Τι θα κάνει από δω και πέρα ο άλλοτε «βασιλιάς της προπονητικής»; Ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα ήθελε να μείνει στους πάγκους μέχρι τα γεράματα. Ασφαλώς η φήμη του έχει αμαυρωθεί με τις τελευταίες εμφανίσεις της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρχει και το αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι τόσο διαδεδομένη η πολιτική του hire-and-fire στην Αγγλία, που δεν αποκλείεται να δούμε σε λίγους μήνες τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στους πάγκους της Premier League.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.