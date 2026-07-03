Η ταχεία υποχώρηση των τιμών της ενέργειας τις τελευταίες εβδομάδες αιφνιδίασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο οι πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ.

«Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει τελικά μια πραγματική συμφωνία ειρήνης», ανέφερε ο Νάγκελ κατά τη διάρκεια συνεδρίου. «Γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο και να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές μας διαθέσιμες».

Οι τιμές του πετρελαίου, που αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του πληθωρισμού, έχουν υποχωρήσει ταχύτερα από ό,τι προέβλεπε το αισιόδοξο σενάριο της ΕΚΤ, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.



Πηγή: skai.gr

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