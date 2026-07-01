Ελλάδα και Μάλτα διοργάνωσαν εκδήλωση στον ΟΗΕ για τις συλλογικές προσπάθειες κατά της τρομοκρατίας στον θαλάσσιο τομέα

Εκδήλωση με τίτλο «Τρομοκρατία και Θαλάσσια Ανασφάλεια: Συλλογικές Προσπάθειες για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας στον Θαλάσσιο Τομέα» έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Εβδομάδας Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών για το 2026.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Μάλτας και της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, την Εκτελεστική Διεύθυνση της Επιτροπής κατά της Τρομοκρατίας, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιτρομοκρατία και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, τόνισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι, σε ένα «ολοένα πιο σύνθετο και ασύμμετρο περιβάλλον απειλών», η διασφάλιση της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας» είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Επισήμανε ότι ο θαλάσσιος τομέας παραμένει «ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης», καθώς διευκολύνει τη μεταφορά ενέργειας, τροφίμων και βασικών αγαθών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι απειλές από τρομοκρατικές ομάδες και διεθνή εγκληματικά δίκτυα αυξάνονται, καθώς εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία της θαλάσσιας δραστηριότητας. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας, των λιμένων και κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών «θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», «διαταράσσουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες» και προκαλούν «σοβαρές ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες για τις παράκτιες κοινότητες».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί «ισχυρή συνεργασία μεταξύ κρατών, διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα», καθώς και στενές συνεργασίες με τη διεθνή ναυτιλία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των νέων τεχνολογιών, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία πρέπει να αποτελούν μέρος των στρατηγικών θαλάσσιας ασφάλειας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και «του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η κ. Μπαλτά στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, της κυβερνοασφάλειας, των συστημάτων διαχείρισης λιμένων και των τεχνολογιών ναυσιπλοΐας, ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση σύνθετων απειλών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ναυτικοί είναι «μεταξύ των πρώτων» που υφίστανται τις συνέπειες επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας και ότι «η ασφάλεια και η ευημερία τους» πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των προσπαθειών.

Αναφερόμενη στη χώρα μας που -όπως ανέφερε- φιλοξενεί «τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο», η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια «δεν αποτελεί έναν αφηρημένο πολιτικό στόχο», αλλά «στρατηγική επιταγή».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει «σταθερά προσηλωμένη» στη διαφύλαξη της θαλάσσιας ασφάλειας και στη συμβολή στις συλλογικές προσπάθειες για «ασφαλείς, προστατευμένες και ανοικτές θάλασσες για όλους».

Πηγή: skai.gr

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