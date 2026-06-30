Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς τες «ίσως σημαντικές, ίσως και όχι», σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Θα γίνει μια συνάντηση γι’ αυτό αύριο (σ.σ. Σήμερα Τρίτη) στην Ντόχα, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτηση στο Truth Social, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Στις δηλώσεις του αργότερα υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, αναφερόμενος στις επαφές που θα διεξαχθούν στο Κατάρ.

«Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ή όχι, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ των ΗΠΑ. «Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Καθ΄ οδον ο Κούσνερ

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την Ντόχα, ωστόσο δεν αποσαφηνίζει εάν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι τεχνικές συνομιλίες για το «μνημόνιο κατανόησης» βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τον σχεδιασμό, παρά την πρόσφατη κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επικεντρώνεται στην εφαρμογή του «μνημονίου κατανόησης» και όχι σε νέο γύρο συνομιλιών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι ιρανική τεχνική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ εντός της εβδομάδας, αλλά διέψευσε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίσκεψης της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ντόχα και της παρουσίας Αμερικανών αξιωματούχων στο Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες, καθώς, όπως ανέφερε, προηγείται η υλοποίηση συγκεκριμένων σημείων του μνημονίου.

Πηγή: skai.gr

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