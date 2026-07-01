Γκαλιμπάφ: Το Ορμούζ είναι «το μεγαλύτερο όργανο της δύναμής μας»

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μίλησε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το «μνημόνιο κατανόησης» που υπεγράφη με τις ΗΠΑ.

Είπε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να διεκδικεί την κυριαρχία του στο Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι το Μνημόνιο παρέχει μόνο μια προσωρινή απαλλαγή 60 ημερών από τα τέλη για τις θαλάσσιες υπηρεσίες στην πλωτή οδό.

«Αυτά είναι τα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Press TV. «Δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν διαμάχες ή σοφιστείες ισχυριζόμενοι ότι το Ιράν έχει στρατιωτικοποιήσει το Στενό του Ορμούζ».

Επέμεινε ότι το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει ποτέ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, από αυτή τη θέση», προσθέτοντας ότι «το Ιράν και το Ομάν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για όλα τα νομικά και υπηρεσιακά ζητήματα» σχετικά με τη διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Γκαλιμπάφ περιέγραψε την πλωτή οδό ως «ένα θείο δώρο που μας χάρισε ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου» και «το μεγαλύτερο όργανο της δύναμής μας».

Οι διαπραγματεύσεις δεν θα προχωρήσουν μέχρι να εφαρμοστεί το Μνημόνιο

Αναφορικά με τις επικείμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν μέχρι να εφαρμοστούν πέντε ρήτρες του «Μνημονίου κατανόησης», συμπεριλαμβανομένης της παύσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο, της διασφάλισης των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου και της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Σημείωσε ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ και ο Λίβανος συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν «πυρήνα αποσυμφόρησης» για τον οποίο η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν ορίσει εκπροσώπους. Η Βηρυτός αναμένεται να κάνει το ίδιο πριν ο πυρήνας τεθεί σε λειτουργία.

Υποστήριξε επίσης ότι το «Μνημόνιο κατανόησης» Ιράν-ΗΠΑ επιδιώκει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του Λιβάνου, ενώ η ξεχωριστή συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία έχει συναφθεί με τις ΗΠΑ, επιδιώκει να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ.

Το Ιράν εξήγαγε 40 εκατ. βαρέλια πετρελαίου σε λιγότερο από 2 εβδομάδες

Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής περιέγραψε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν ως απόδειξη ότι η διπλωματία, υποστηριζόμενη από στρατιωτική δράση, μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει εξάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την άρση του αποκλεισμού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η μόνη πραγματική εγγύηση του Ιράν είναι η στρατιωτική του ισχύς, και ως εκ τούτου, το πυραυλικό του πρόγραμμα και οι στρατιωτικές του δυνατότητες παραμένουν «απολύτως μη διαπραγματεύσιμες».

«Το Ιράν δεν θα παραιτηθεί από τα πυρηνικά του δικαιώματα, συνέχισε, προσθέτοντας: «Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά μας».

Ο Γκαλίμπαφ σημείωσε επίσης ότι η περίοδος των 60 ημερών που προβλέπεται στο «Μνημόνιο κατανόησης» για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μπορεί να παραταθεί, λέγοντας ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέχρι να αρθούν όλες οι πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

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