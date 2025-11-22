Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπογράμμισε το βράδυ της Παρασκευής ότι κάθε σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρέπει να τερματίζει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συμφωνία οφείλει να είναι αποδεκτή και από τις δυο πλευρές και να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει η σύρραξη που διαρκεί από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Βανς χαρακτήρισε ως αποκύημα φαντασίας την άποψη ότι αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις, η νίκη της Ουκρανίας θα ήταν άμεσα εφικτή. Τόνισε επίσης πως η ειρήνευση δεν θα προέλθει από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας.

Any Ukraine-Russia peace plan has to:



1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Every criticism of the peace framework the administration is working on either… — JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

