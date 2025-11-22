NOTAM από ΗΠΑ για τις πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε ΝΟΤΑΜ προς τους χειριστές πολιτικών αεροσκαφών που κινούνται προς ή από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας αυξημένο «κίνδυνο» λόγω της «εντατικοποίησης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» στην περιοχή.

Στην ειδοποίηση (υπ’ αρ. A0012/25), η FAA καλεί τους πιλότους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή «σε όλα τα ύψη», καθώς η «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας» και η «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα μέσα και γύρω από τη Βενεζουέλα» δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.

Σύμφωνα με την αμερικανική αρχή, «απειλές μπορεί να εγείρουν δυνητικό κίνδυνο για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη», τόσο κατά την υπέρπτηση, όσο και κατά την άφιξη ή αναχώρηση, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων και των αεροσκαφών στο έδαφος.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μεταφέρουν ναρκωτικά. Η αμερικανική πλευρά έχει αναπτύξει σημαντικά αεροναυτικά μέσα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης κατά της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων μέχρι σήμερα.

Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Μαδούρο «επικεφαλής» δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και έχει αναπτύξει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Από την πλευρά του, το Καράκας απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για να επιδιώξουν «αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

