Alec Baldwin: Στο εδώλιο για τoν θάνατο της Halyna Hutchins στο Rust

O ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν έφθασε σήμερα στο δικαστήριο της Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, για τη δίκη του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στα γύρισμα της ταινίας του Rust τον Οκτώβριο του 2021.

Οι ακροαματικές διαδικασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 10 ημέρες, προκειμένου να καθοριστεί η ευθύνη που τυχόν έφερε ο διάσημος πρωταγωνιστής στον πυροβολισμό, ο οποίος σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Χαλίνα Χάτσινς και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Ο 66χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό, ο Μπάλντουιν κράδανε ένα όπλο που υποτίθεται είχε άσφαιρα, ωστόσο έριξε μια πραγματική σφαίρα.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν υποστηρίζει ότι τον είχαν διαβεβαιώσει πως το όπλο ήταν ακίνδυνο και αρνείται ότι τράβηξε τη σκανδάλη.

Οι δικηγόροι του κατέθεσαν σειρά προσφυγών σε μια προσπάθεια να ακυρώσουν τις κατηγορίες, μάταια.

Η εισαγγελία τον κατηγορεί ότι είχε μια απρόβλεπτη συμπεριφορά στο πλατό, αψηφώντας τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

