Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπάρζα, νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Νωρίτερα, το λιβανέζικο υπουργείο είχε ανακοινώσει πως από τις ισραηλινές επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου σε διάφορες περιοχές της χώρας έχασαν τη ζωή τους άλλοι 11 άνθρωποι και 61 τραυματίστηκαν.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.028 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 13.553, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περίπου 500.0000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

