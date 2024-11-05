Στην πρώτη του αντίδραση μετά την αποπομπή του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, από την κυβέρνηση, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «ήταν σημαντικός εταίρος στην άμυνα του Ισραήλ, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον επόμενο υπουργό Άμυνας του Ισραήλ».

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος εξεπλάγη πολύ από την απόφαση του Νετανιάχου να καρατομήσει τον Γκάλαντ.



Πηγή: skai.gr

