Βάδη-Bυρτεμβέργη: Προβάδισμα των Πρασίνων με Τζεμ Έζντεμιρ

Στις κρατιδιακές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, οι Πράσινοι προηγούνται με 30,3%, έναντι 29,7% των Χριστιανοδημοκρατών (CDU).

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει μεγάλη άνοδο, εξασφαλίζοντας 18,7%.

Οι Σοσιαλδημοκράτες υποχωρούν σημαντικά με 5,5%, ενώ οι Φιλελεύθεροι και η Αριστερά δεν εισέρχονται στο τοπικό κοινοβούλιο, λαμβάνοντας 4,4% και 4,3% αντίστοιχα.

Με 30,3% προηγούνται οι Πράσινοι στη Βάδη-Bυρτεμβέργη, με τους Χριστιανοδημοκράτες να έπονται δεύτεροι. Μεγάλη άνοδος για την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).



Στις κρατιδιακές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης οι Πράσινοι προηγούνται της Χριστιανικής Ένωσης CDU με μικρή, αλλά ήδη σαφή διαφορά. Συγκεκριμένα οι Πράσινοι/Συμμαχία 90 λαμβάνουν 30,3%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες αγγίζουν το 29,7%. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία με 18,7%.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Σοσιαλδημοκράτες καταγράφουν αρνητικό ρεκόρ, πέφτοντας στο 5,5%. Οι Φιλελεύθεροι δεν ξεπερνούν το 4,4% ενώ η Αριστερά κινείται στο 4,3%. Και τα δύο αυτά κόμματα βάσει αυτών των ποσοστών δεν εισέρχονται στο τοπικό κοινοβούλιο.Η Βάδη-Βυρτεμβέργη κυβερνάται αυτή τη στιγμή από έναν συνασπισμό Χριστιανοδημοκρατών και Πρασίνων και θεωρείται πολύ πιθανό ότι οι δύο εταίροι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και μετά τις εκλογές. Ο υποψήφιος τοπικός πρωθυπουργός των Πρασίνων, Τζεμ Έζντεμιρ, κάλεσε ήδη τους Χριστιανοδημοκράτες του Μάνουελ Χάγκελ σε μια «ισότιμη συνεργασία» εκ νέου.Ο Τζεμ Έζντεμιρ, κορυφαίο στέλεχος των Πρασίνων, που έχει διατελέσει συμπρόεδρος του κόμματος από το 2008 έως το 2018 και υπ. Γεωργίας στην τρικομματική κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων, όπως όλα δείχνουν θα διαδεχθεί στην πρωθυπουγία του κρατιδίου τον Βίνφριντ Κρέτσμαν, τον πρώτο πρωθυπουργό κρατιδίου από τους Πρασίνους. Ο Έζντεμιρ θα γίνει επίσης ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου με τουρκική καταγωγή.Πανηγυρισμοί στους ΠρασίνουςΗ συμπρόεδρος των Πρασίνων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Φραντσίσκα Μπράντνερ, δήλωσε ότι η νίκη του κόμματός της στη Βάδη-Bυρτεμβέργη «στέλνει ένα θετικό μήνυμα για την υπόλοιπη Γερμανία». Επαίνεσε το «θάρρος και την αισιοδοξία» των ψηφοφόρων, αλλά και την αποφασιστικότητά τους να μην «γυρίσουν την πλάτη» στο «πράσινο» παρελθόν του κρατιδίου.Από την πλευρά του ο υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών, Μάνουελ Χάγκελ, ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα του κόμματός του, αποφεύγοντας να αναφέρει λεπτομέρειες για το τι πήγε λάθος. Ωστόσο η υποψηφιότητα του Χάγκελ «κάηκε», αν και ήταν φαβορί, μετά από την αναδημοσίευση συνέντευξής του το 2018, στην οποία έκανε σεξιστικά σχόλια για μαθήτριες που είχε γνωρίσει σε μια προεκλογική εκδήλωση.Νίκη για AfD, πανωλεθρία για ΣοσιαλδημοκράτεςΑναμφίβολα νικήτρια της βραδιάς πρέπει να θεωρείται και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), με τους συμπροέδρους του κόμματος Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα να δηλώνουν «πολύ ευχαριστημένοι». Το κόμμα έρχεται τρίτο στις κρατιδιακές εκλογές, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του σε σχέση με το 2021. Τότε είχε λάβει 9,7%.Σύμφωνα με τον Τίνο Κρουπάλα η AfD είναι «πλέον το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βάδη-Bυρτεμβέργη», με τη Βάιντελ να σημειώνει ότι το ποσοστό στις εκλογές αυτές αντικατοπτρίζει τον ρόλο του κόμματος και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.Αναμφίβολα οι βαριά ηττημένoι της εκλογικής βραδιάς είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό τους σε εκλογές του συγκεκριμένου κρατιδίου. Το 2021 είχαν φτάσει στο 11%. Ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, απέδωσε την κακή επίδοση των Σοσιαλδημοκρατών στην αναπόδραστη δυναμική που ανέπτυξε τις τελευταίες μέρες το δίπολο Έζντεμιρ-Xάγκελ.Πηγές: DW, ARD, dlf, SWR, BR, FR

