Χαλεβί: Έχουμε εξολοθρεύσει τουλάχιστον 1.500 μέλη της Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρζι Χαλεβί ανέφερε στους διοικητές του Τάγματος Γκολάνι ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περίπου 1.500 στελέχη της Χεζμπολάχ μέχρι στιγμής.

«Είμαστε πολύ αποφασισμένοι να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ όσο πιο σκληρά γίνεται», δήλωσε ο Χαλεβί κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατεύματα στο νότιο Λίβανο.

«Έχουμε εξολοθρεύσει όλους τους διοικητές», υποστήριξε αναφερόμενος στις αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και άλλους κορυφαίους ηγέτες.

Ο Χαλεβί επισημαίνει ότι η τρομοκρατική ομάδα «συνεχίζει να συρρικνώνεται και να συρρικνώνεται».

«Η Χεζμπολάχ κρύβει θύματα, κρύβει νεκρούς διοικητές. Υπολογίζουμε ότι έχουμε σκοτώσει περίπου 1.500 στελέχη της Χεζμπολάχ και οι εκτιμήσεις μας είναι συντηρητικές, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα που δεν γνωρίζουμε από δεκάδες χτυπήματα».

Ο Χαλεβί αναφέρει, επίσης, ότι οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ συνεχίζουν να παραδίδονται. «Λέει πολλά για το ηθικό τους και το επίπεδο τους στη μάχη».

Ο Χαλεβί τόνισε ότι οι Ιρανοί υποστηρικτές της Χεζμπολάχ «επίσης δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει εδώ στη Χεζμπολάχ. Και πρόκειται για το δεξί τους χέρι στο οποίο βασίζονται. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό».

