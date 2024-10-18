Τριάντα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα πέρασαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τους IDF, καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει πίεση από τις ΗΠΑ να αυξήσει τη βοήθεια.

Συγκεκριμένα το ισραηλινό στρατιωτικό σώμα που επιβλέπει την ανθρωπιστική βοήθεια, COGAT, λέει ότι τα φορτηγά μετέφεραν τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό για τα καταφύγια.

«Η βοήθεια έφτασε από το λιμάνι του Ashdod στο πέρασμα Erez West και στη Λωρίδα της Γάζας, ως μέρος της δέσμευσης του Ισραήλ να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλη η βοήθεια μεταφέρθηκε μετά από ενδελεχείς επιθεωρήσεις ασφαλείας», λέει η COGAT.

Προσθέτει ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για να διευκολύνει και να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Τζο Μπάιντεν, μέσω των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να βελτιώσει μέσα σε ένα μήνα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, διαφορετικά θα διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Χθες, το Ισραήλ επέτρεψε σε 50 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Τα στατιστικά στοιχεία του ίδιου του Ισραήλ δείχνουν ότι οι παραδόσεις βοήθειας στη Γάζα στο σύνολό τους έχουν καταρρεύσει σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κατηγορίες ότι ο ισραηλινός στρατός εμποδίζει τις παραδόσεις επισιτιστικής βοήθειας σε μια προσπάθεια να σκοτώσει μαχητές της Χαμάς.

