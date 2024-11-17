Αϊτή: Κλιμακώνεται η βία - Πάνω από 20.000 εκτοπισμένοι σε μόλις 4 ημέρες

Πάνω από 20.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους τόπους διαμονής τους μέσα σε τέσσερις ημέρες στην αϊτινή πρωτεύουσα, την Πορτ-ο-Πρενς, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης και της περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Τέτοια κλίμακα εκτοπισμών είχε να παρατηρηθεί από τον Αύγουστο του 2023», υπογράμμισε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΔΟΜ διευκρίνισε πως περίπου 17.000 από τους 20.000 εκτοπισθέντες βρίσκονταν ήδη σε χώρους φιλοξενίας ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της περιφέρειας, παραμένει για πάρα πολύ καιρό βυθισμένη σε χρόνια κρίση εξαιτίας της βίας των συμμοριών και της πολιτικής αστάθειας. Όμως από την αρχή της χρονιάς, το φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής βρέθηκε αντιμέτωπο με περαιτέρω έξαρση της βίας συμμοριών, που εκτιμάται πως ελέγχουν το 80% του Πορτ-ο-Πρενς.

Από την Τρίτη, η αϊτινή πρωτεύουσα έχει εξάλλου αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο, μετά την απόφαση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) να απαγορεύσει τις εμπορικές πτήσεις εταιρειών των ΗΠΑ προς το διεθνές αεροδρόμιο της Πορτ-ο-Πρενς, αφού τρία αεροσκάφη χτυπήθηκαν από σφαίρες τη Δευτέρα. Ο ΟΗΕ ανέστειλε επίσης τις πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν προορισμό την Πορτ-ο-Πρενς, ανακατευθύνοντάς τις στο αεροδρόμιο της Καπ Αϊσιέν (βόρεια).

«Η απομόνωση της Πορτ-ο-Πρενς επιτείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση», τόνισε ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν, αξιωματούχος της αντιπροσωπείας του ΔΟΜ στην Αϊτή, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Η δυνατότητά μας να διανείμουμε βοήθεια έχει φθάσει στα όριά της. Χωρίς άμεση διεθνή υποστήριξη, τα δεινά θα χειροτερέψουν εκθετικά», προειδοποίησε.

Από τη Δευτέρα, η Πορτ-ο-Πρενς ζει στους ρυθμούς νέας κλιμάκωσης της βίας, με φόντο πολιτική κρίση που κορυφώθηκε με την αποπομπή του πρωθυπουργού Γκάρι Κονίλ από το προεδρικό συμβούλιο μετάβασης και την αντικατάστασή του από τον επιχειρηματία Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.

Αυτός ο τελευταίος, που ορκίστηκε τη Δευτέρα, υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να οργανώσει εκλογές στην Αϊτή, τις πρώτες από το 2016. Διεξάγει έκτοτε διαβουλεύσεις για να σχηματίσει το υπουργικό του συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

