Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά δήλωσε ότι η «ένταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο» έχει «καταστροφικό και απάνθρωπο τίμημα για τα παιδιά».

«Μέσα σε λίγα λεπτά χθες, καθώς η είδηση ​​για μια περιφερειακή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πυροδότησε για λίγο ελπίδα σε όλη τη χώρα, φονικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον Λίβανο, σκοτώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες 33 παιδιά και τραυματίζοντας 153», ανέφερε η UNICEF σε ανακοίνωσή της.

«Τα παιδιά και οι οικογένειες αντιμετώπισαν ένα κύμα βομβαρδισμών που σάρωσε τις κοινότητες με καταστροφικές επιπτώσεις. Η τελευταία αιματοχυσία προστίθεται στον εκπληκτικό αριθμό των 600 παιδιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου», πρόσθεσε η UNICEF.

«Η UNICEF λαμβάνει αναφορές για παιδιά που ανασύρονται από τα ερείπια, ενώ άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται και να χωρίζονται από τις οικογένειές τους».

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι από τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε όλο τον Λίβανο, εκτιμάται ότι 390.000 είναι παιδιά.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι σαφές, πρόσθεσε η UNICEF, ότι «οι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να σταματήσουν ιδιαίτερα τη χρήση «εκρηκτικών όπλων διασποράς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές».

Πηγή: skai.gr

