Επείγουσα παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, ζήτησε η Κάγια Κάλας

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας ζήτησε επείγουσα παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, προτρέποντας όλα τα μέρη να σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να σεβαστούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός σε όλη την περιοχή, να σταματήσουν όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας καθώς και την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Κάλας.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ συναντήθηκε με ηγέτες του Κόλπου και βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

