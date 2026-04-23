Πού θα οδηγήσει τη Βουλγαρία ο Ράντεφ;

Θα κυβερνήσει τη Βουλγαρία ένας νέος Βίκτορ Όρμπαν; Ή μήπως θα αντιμετωπιστεί επιτέλους η διαφθορά στη χώρα; Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν τα ΜΜΕ μετά τη νίκη του νέου κόμματος του πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, «Προοδευτική Βουλγαρία», στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Απριλίου 2026 – και την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ράντεφ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις και πολλά από τα σχέδιά του, καθώς και αυτά των συμμάχων του στον συνασπισμό που σχημάτισε με τρία μικρότερα κόμματα λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, παραμένουν ασαφή. Ας ρίξουμε μια ματιά στο βιογραφικό του.

Ο Ρούμεν Ράντεφ γεννήθηκε το 1963 στο Χάσκοβο, μια πόλη κοντά στα βουλγαροτουρκικά σύνορα. Το 1987, όταν η Βουλγαρία ήταν ακόμη κομμουνιστική δικτατορία και μέρος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του ως πιλότος. Το 1992 – δύο χρόνια αφότου η Βουλγαρία έγινε δημοκρατία – ο Ράντεφ ολοκλήρωσε την εκπαίδευση αξιωματικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2005, έναν χρόνο μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ, ανέλαβε διοικητής της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Άνθρωπος του Κρεμλίνου;

Το 2016, ο Ρούμεν Ράντεφ έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος. Προτάθηκε από το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) – τον διάδοχο του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακόμη και τότε, υπήρχαν πληροφορίες ότι η υποψηφιότητα του Ράντεφ είχε συζητηθεί με την ηγεσία στη Μόσχα.

Έκτοτε, οι πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του νυν νικητή των εκλογών και του Κρεμλίνου έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Αυτό το ενδιαφέρον αυξήθηκε ακόμα περισσότερο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ρωσία ή Ουκρανία;

Το 2021, ο Ράντεφ έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια του μοναδικού τηλεοπτικού ντιμπέιτ της προεκλογικής εκστρατείας, ο Αναστάς Γκερντζίκοφ, υποψήφιος του συντηρητικού φιλοευρωπαϊκού κόμματος GERB, τον ρώτησε: «Σε ποιον ανήκει η Κριμαία;» «Ανήκει στη Ρωσία», απάντησε ο Ράντεφ. Αργότερα, χαμήλωσε τους τόνους, εξηγώντας ότι «η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία, αλλά επί του παρόντος ελέγχεται από τη Ρωσία».

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ράντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές της ενέργειες. Τους επόμενους μήνες, ωστόσο, η ρητορική του στρεφόταν όλο και περισσότερο εναντίον της Ουκρανίας και της ΕΕ. Η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο απλώς παρέτεινε τον πόλεμο, υποστήριξε ο Ράντεφ, η ουκρανική αντεπίθεση ήταν λάθος και οι πολιτικοί που έστελναν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία ήταν «πολεμοκάπηλοι».

Όλα αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο Ράντεφ θα διατηρήσει τη φιλοευρωπαϊκή στάση της Βουλγαρίας απέναντι στην Ουκρανία, όπως υποστήριξαν οι εταίροι του συνασπισμού στις δύο τελευταίες κυβερνήσεις της χώρας — και σε ποιον βαθμό ο Ράντεφ θα μπορούσε να γίνει εμπόδιο στις κοινές αποφάσεις της ΕΕ για την Ουκρανία, όπως έγινε με τον έκπτωτο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Όρμπαν.

Ο επόμενος Βίκτορ Όρμπαν;

«Δεν θα τον συνέκρινα με τον Όρμπαν ή τον Φίτσο στη Σλοβακία», δήλωσε στην DW ο Πάβολ Σαλάι, διευθυντής του γραφείου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια στην Πράγα. «Η ρωσική προπαγάνδα είναι ευρέως διαδεδομένη στη Βουλγαρία», συνέχισε ο Σαλάι, «αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα για τους πολίτες και την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση».



Σύμφωνα με την Washington Post, οι κίνδυνοι που θέτει η ρωσική παραπληροφόρηση είναι τόσο μεγάλοι, «που το υπουργείο Εξωτερικών στη Σόφια, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει συστήσει μια ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση πιθανών ρωσικών παρεμβάσεων». Ο Ράντεφ το βλέπει αυτό ως «μια προσπάθεια των Βρυξελλών να παρέμβουν στις εκλογές», αναφέρει το άρθρο.

Ένας υπάλληλος ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε ότι η προεκλογική εκστρατεία του Ράντεφ υποστηρίχθηκε από ένα δίκτυο πρώην υψηλόβαθμων Βουλγάρων αξιωματικών που είχαν διασυνδέσεις με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Θα καταπολεμήσει τη διαφθορά;

Ως πρόεδρος το 2021, ο Ρούμεν Ράντεφ υποστήριξε τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς και κατά της κυβέρνησης στη Βουλγαρία. «Κάτω η μαφία», δήλωσε στους διαδηλωτές, οι οποίοι επέκριναν έντονα τον επί μακρόν πρωθυπουργό και πρόεδρο του GERB Μπόικο Μπορίσοφ και τον Ντελιάν Πεέφσκι, τον νυν πρόεδρο του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, για διαφθορά και κατάληψη του δικαστικού συστήματος.



Μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες, το κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» εισήλθε στην πολιτική σκηνή – μια φιλοευρωπαϊκή, φιλελεύθερη δύναμη, πολέμαχος της διαφθοράς. Οι ηγετικές του προσωπικότητες, ο Κίριλ Πέτκοφ και ο Ασέν Βασίλεφ, συμμετείχαν σε μια μεταβατική κυβέρνηση που διορίστηκε από τον Ράντεφ.



Με ποιους θα συνεργαστεί;

Τον Δεκέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν ξανά μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στη Βουλγαρία. Μεταξύ των διοργανωτών ήταν το «Συνεχίζουμε την Αλλαγή», το οποίο εμφανίστηκε σε συνασπισμό με μια άλλη φιλοευρωπαϊκή δύναμη, το κόμμα «Δημοκρατική Βουλγαρία».

Ο Ράντεφ πιθανότατα θα επιδιώξει υποστήριξη για ειδική πλειοψηφία κυρίως από το «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» και τη «Δημοκρατική Βουλγαρία». Ο νικητής των εκλογών δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής προθυμία να συνεργαστεί με το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αναγέννηση», το οποίο θα συμμετάσχει επίσης στο επόμενο κοινοβούλιο.

Επιμέλεια: Ιοκάστη Κροντήρη



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.