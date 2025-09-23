Ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και την εγκατάλειψη των σορών τους σε βαλίτσες για χρόνια, πριν ανακαλυφθούν, έκρινε σήμερα δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας τη μητέρα των θυμάτων, Χακιούνγκ Λι (Hakyung Lee).

Η Λι κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Μίνου Τζο, 6 ετών, και της Γιούνα Τζο, 8 ετών, τον Ιούνιο του 2018 - επτά μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο.

Τα λείψανα των παιδιών βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες, σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Όκλαντ, τον Αύγουστο του 2022.

Μετά τις δολοφονίες, η Λι διέφυγε στη Νότια Κορέα όπου και συνελήφθη και εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία.

Οι ένορκοι στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Όκλαντ απέρριψαν την υπερασπιστική γραμμή των δικηγόρων της Λι περί «παραφροσύνης» και έβγαλαν ομόφωνη απόφαση μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

A New Zealand woman is convicted of murdering her 2 children and leaving their bodies in suitcases https://t.co/SFiPe6TiXa pic.twitter.com/tNC2rFFof8 — The Independent (@Independent) September 23, 2025

Η Λι - η οποία είναι πολίτης της Νέας Ζηλανδίας - γεννήθηκε στη Νότια Κορέα και προηγουμένως ονομαζόταν Τζι Έουν Λι. Είχε διαφύγει στη Νότια Κορέα και άλλαξε το όνομά της το 2018, λίγο μετά τις δολοφονίες των παιδιών της.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες.

Η ανακάλυψη των πτωμάτων έγινε τυχαία, από μια οικογένεια που είχε αγοράσει την αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό.

Η 45χρονη εκδόθηκε από τη Νότια Κορέα τον Νοέμβριο του 2022. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι ήταν παράφρων κατά τη στιγμή των δολοφονιών.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

