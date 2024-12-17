Οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ προειδοποιούν το κοινό να μην πάρουν επικίνδυνα την υπόθεση των drones στα χέρια τους, καθώς οι κάτοικοι και οι νομοθέτες συνεχίζουν να απαιτούν απαντήσεις μετά από νέες αναφορές για εμφανίσεις drones στην Ανατολική Ακτή.

Υπήρξε αύξηση των πιλότων που «χτυπήθηκαν στα μάτια με λέιζερ επειδή οι άνθρωποι στο έδαφος νομίζουν ότι βλέπουν συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών», προειδοποίησε τη Δευτέρα το FBI στο Νιούαρκ και την Πολιτειακή Αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ.

«Ανησυχούμε επίσης ότι οι άνθρωποι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και θα πυροβολήσουν κάποιο αεροσκάφος», δήλωσε ο Υπεύθυνος Ειδικός Πράκτορας του FBI Newark, Νέλσον Ντελγκάδο, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. «Όχι μόνο αυτή η πράξη είναι αντίθετη με το νόμο, αλλά αποτελεί απίστευτο κίνδυνο για τους πιλότους και τους επιβάτες σε αυτά τα αεροσκάφη».

Δεκάδες πρακτορεία προσπαθούν καθημερινά να βρουν απαντήσεις και να εντοπίσουν οποιονδήποτε ενέργησε «παράνομα ή με κακόβουλη πρόθεση», ανέφερε το γραφείο του FBI. «Ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρξουν επικίνδυνες και πιθανώς θανατηφόρες συνέπειες εάν τα επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοποιηθούν εσφαλμένα ως UAS», ανέφερε η υπηρεσία.

Πόσο επιβλαβή είναι τα drones;

Το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν αναπτύξει κάμερες υπερύθρων και τεχνολογία ανίχνευσης drone για να διασφαλίσουν ότι τα drones που πετούν πάνω από την περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης δεν είναι επιβλαβή, σύμφωνα με πηγή επιβολής του νόμου.

Τα πρακτορεία εξετάζουν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες φωτογραφίες για να προσδιορίσουν τι ακριβώς υπάρχει στις φωτογραφίες. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες και το βίντεο απεικονίζουν επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με πηγή των αρχών επιβολής του νόμου.

Δεν υπήρξαν επίσης αναφορές από πιλότους ότι είδαν κανένα drone στον ουρανό, σύμφωνα με την πηγή.

Τζον Κίρμπι: «Η Κυβέρνηση δεν θα παράσχει καμία πληροφορία αν δεν είναι ακριβής»

Ένα άλλο άλλο ζήτημα με το οποίο ασχολούνται οι ομοσπονδιακές αρχές είναι η υπερβολική αναφορά πιθανών drones, σύμφωνα με την πηγή. Στην περιοχή Νέα Υόρκη-Νιου Τζέρσεϊ, όπου εντοπίζονται, υπάρχουν πολύ λίγοι περιορισμοί.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κυβέρνηση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την κατάσταση με τα drone.

«Ο στρατός μας γνωρίζει, και ο πρόεδρός μας το ξέρει, και για κάποιο λόγο θέλουν να κρατούν τους ανθρώπους σε αγωνία», είπε κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα. «Κάτι περίεργο συμβαίνει και για κάποιο λόγο δεν θέλουν να το πουν στον κόσμο. Και θα έπρεπε».

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν είχε λάβει ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με τα drones, ο Τραμπ είπε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, απέρριψε τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν κρύβει καμία πληροφορία.

Ο Κίρμπι είπε ότι η κυβέρνηση «καταβάλλει προσπάθεια να είναι όσο πιο ανοιχτή και άμεση γίνεται με τον αμερικανικό λαό και αυτό θα συνεχιστεί, αλλά ότι δεν θα κάνει εικασίες ή δεν θα παράσχει καμία πληροφορία αν δεν είναι ακριβής». «Δεν υπάρχουν γνωστές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια αυτή τη στιγμή», είπε.

Πηγή: abcnews.go.com

