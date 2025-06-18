Τζόρτζια: Σε μηχανική υποστήριξη, εγκεφαλικά νεκρή, 30χρονη μέχρι να γεννήσει

Συγκλονίζει η υπόθεση της τριαντάχρονης Αντριάνα Σμιθ από την Τζόρτζια των ΗΠΑ, η οποία αν και εγκεφαλικά νεκρή από τον Φεβρουάριο, γέννησε με καισαρική το μωρό που κυοφορούσε, στο περιθώριο της αυστηρής νομοθεσίας της Πολιτείας που απαγορεύει τις αμβλώσεις από τη στιγμή που ανιχνεύεται καρδιακός παλμός στο έμβρυο.

Η νοσηλεύτρια από την Ατλάντα, βρισκόταν στην 8η εβδομάδα της κύησης όταν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο εξαιτίας θρόμβωσης.

Παρά το γεγονός ότι διαπιστώθηκε εγκεφαλικά νεκρή, οι γιατροί τη διατήρησαν με τεχνητά μέσα στη ζωή, όλους αυτούς τους μήνες, προκειμένου να αναπτυχθεί το έμβριο που κυοφορούσε.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, Έιπριλ Νιούκερκ, το αγοράκι γεννήθηκε με επείγουσα καισαρική την Παρασκευή 13 Ιουνίου, στις 26 εβδομάδες κύησης — περίπου τρεις μήνες πρόωρο — και ζυγίζει περίπου 830 γραμμάρια.

Βρίσκεται σε θερμοκοιτίδα και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μάλιστα, θα ονομαστεί Chance, που στα αγγλικά σημαίνει ευκαιρία, «γιατί του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», είπε η γιαγιά του.

Οι γιατροί ήλπιζαν η γέννηση να γίνει τον Αύγουστο για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης.

«Είναι δυνατός και παλεύει», δήλωσε η Νιούκερκ ζητώντας όλοι να προσευχηθούν για το παιδί.

Η μητέρα σύντομα πρόκειται να αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη.

Η εν λόγω υπόθεση αναδεικνύει τις δραματικές συνέπειες του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τις εκτρώσεις στην Τζόρτζια με τον αμφιλεγόμενο νόμο «LIFE» που απαγορεύει τις αμβλώσεις μόλις διαπιστωθεί καρδιακός παλμός — συχνά ήδη από τη 6η εβδομάδα κύησης — με εξαίρεση μόνο περιπτώσεις ιατρικής ανάγκης, βιασμού ή αιμομιξίας.

Η περίπτωση της Σμιθ δεν πληρούσε τα κριτήρια, αφού παρότι η ίδια ήταν εγκεφαλικά νεκρή, το έμβρυο παρέμενε ζωντανό.

Η οικογένεια της 30χρονης είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία να τερματιστεί η κύηση, εκτιμώντας ότι το παιδί ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές αναπηρίες.

«Θα είμαστε εμείς που θα το μεγαλώσουμε. Και κανείς δε μας ρώτησε», είχε πει η μητέρα της Σμιθ, προσθέτοντας ότι τα έξοδα για την παραμονή της κόρης της σε μηχανική υποστήριξη αποτέλεσαν έναν ακόμη «Γολγοθά» για την οικογένεια.

Εν μέσω «κύματος αντιδράσεων», ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας, Κρις Καρ, διευκρίνισε πως ο νόμος δεν υποχρεώνει τους γιατρούς να διατηρούν τεχνητά στη ζωή εγκύους με εγκεφαλικό θάνατο, καθώς η αποσύνδεση από τα μηχανήματα «δε θεωρείται πράξη με σκοπό τον τερματισμό της κύησης».

Πηγή: skai.gr

