Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα "Χ", η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ.

«Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε, με σημείο αναφοράς κοινές αξίες και στόχους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που μας περιμένουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο», αναφέρει η Μελόνι στην ανάρτησή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

