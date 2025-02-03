Η Δανία είναι έτοιμη να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Γροιλανδία, δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, Μέττε Φρεντέρικσεν καθώς επιδιώκει να περιορίσει την κλιμακούμενη διπλωματική κρίση με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το μεγαλύτερο νησί του κόσμου.

Η περιοχή φιλοξενεί ήδη μια αμερικανική στρατιωτική βάση που παρακολουθεί το διάστημα και εντοπίζει απειλές πυραύλων, και οι ΗΠΑ «μπορούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους ενόψει της συνάντησης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Συμφωνώ απόλυτα με τους Αμερικανούς ότι ο Απώτατος Βορράς, η περιοχή της Αρκτικής γίνεται όλο και πιο σημαντική όταν μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια και αποτροπή. Και είναι δυνατό να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ισχυρότερη παρουσία στη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν το πρωί της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι τόσο η Δανία, όσο και ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου είναι πρόθυμοι να επεκταθούν στην περιοχή.

«Επομένως, εάν πρόκειται για την ασφάλεια του μέρους του κόσμου μας, μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η Γροιλανδία είναι μέρος της Δανίας και «δεν πωλείται».

Οι δηλώσεις της Φρεντέρικσεν έρχονται εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσιγκτον, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Φρέντερικσεν προσπάθησε να συγκεντρώσει υποστήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους κάνοντας συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν σχετικά με το θέμα.

Η Γροιλανδία ήταν επίσης θέμα στη συνάντηση της ΕΕ τη Δευτέρα, με τους ηγέτες να εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους και την αλληλεγγύη τους στη Δανία, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

