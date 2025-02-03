Ερντογάν: Οι σεισμοί στην Ελλάδα υπενθυμίζουν την αξία της ετοιμότητας - Είναι ζήτημα επιβίωσης

Στους σεισμούς στην Ελλάδα και στην ανάγκη ετοιμότητας της κρατικής μηχανής για την αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων και στη γείτονα αναφέρθηκε το Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι δονήσεις στην ελληνική πλευρά μας υπενθυμίζουν και στους δύο την αξία της δουλειάς και ότι η ετοιμότητα για τους σεισμούς είναι θέμα επιβίωσης για τη χώρα μας» είπε ο Ερντογάν μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Ακολούθως υπό τον φόβο επανάληψης των σεισμών που ταρακούνησαν την Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου του 2023, προειδοποίησε ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε γρήγορα τις πόλεις μας, ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη, αντισεισμικές».

«Επαναλαμβάνω ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τις πόλεις τους για σεισμούς με έργα αστικού μετασχηματισμού αντί να επιδιώκουν ψήφους», είπε ο Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

