Μια διαφημιστική καμπάνια του ειδησεογραφικού μέσου ενημέρωσης Meduza, η οποία χρησιμοποιεί ως φόντο τη φωτογραφία ενός Ουκρανού λίγες στιγμές μετά τον θάνατο της συζύγου του και των τριών θυγατέρων του, προκάλεσε την οργή του ίδιου του άνδρα, την επίσημη οργισμένη αντίδραση του Κιέβου και την απόσυρση της διαφημιστικής καμπάνιας από το μέσο ενημέρωσης.

Το Meduza, το οποίο δημιουργήθηκε το 2014 από Ρώσους αντικαθεστωτικούς δημοσιογράφους στην εξορία και έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Ρίγα της Λετονίας, ξεκίνησε από τα μέσα Ιανουαρίου μια διαφημιστική εκστρατεία.

Οι ρωσικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το Meduza "ξένο πράκτορα" και δημοσιογράφοι του μέσου ενημέρωσης βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις στη Ρωσία.

Χωρίς ρωσική διαφήμιση και χρηματοδότηση, το Meduza αναζητά έσοδα και η διαφημιστική εκστρατεία αυτή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Lure με έδρα το Βερολίνο, έγινε για τη συγκέντρωση χρημάτων ώστε να συνεχιστεί το δημοσιογραφικό έργο του ειδησεογραφικού ιστοτόπου.

Μία από τις αφίσες που δημιουργήθηκε δωρεάν από τη γερμανική διαφημιστική, για να στηρίξει Ρώσους δημοσιογράφους «που ρισκάρουν τη ζωή τους καθημερινά για να μας αποκαλύπτουν την αλήθεια» όπως τόνισε η Lure, έχει τη φωτογραφία του Ουκρανού Γιάροσλαβ Μπαζίλεβιτς. Ο άνδρας είναι δακρυσμένος, με αίματα και αμυχές στο πρόσωπό του. Η φωτογραφία, τραβηγμένη τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λβιβ, απεικονίζει τον Γιάροσλαβ λίγα λεπτά αφότου έχασε τη σύζυγο και τις τρεις κόρες του από ρωσική πυραυλική επίθεση.

Η λεζάντα στην αφίσα έχει το σλόγκαν της διαφημιστικής καμπάνιας: "Εκεί που τελειώνουν οι άλλοι τίτλοι ειδήσεων, αρχίζει το Meduza".

Ωστόσο, ο Μπαζίλεβιτς δήλωσε στο ουκρανικό ΜΜΕ Kyiv Independent ότι δεν έδωσε την άδειά του για τη χρήση της συγκεκριμένης φωτογραφίας και κυρίως για τον σκοπό αυτό, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή εντελώς απαράδεκτη.

Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση και του Κιέβου με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το Meduza θα πρέπει να λάβει «ειδικό «βραβείο» για διαφημιστικό κυνισμό και υποκρισία.

«Χρησιμοποίησαν εικόνες Ουκρανών που έχασαν οικογένειες και σπίτια για ένα διαφημιστικό promo για το ρωσικό ΜΜΕ Meduza. Η καπήλευση της τραγωδίας μας για να προκληθεί συμπάθεια προς εμάς από Ρώσους είναι απόλυτη ντροπή» τόνισε το ουκρανικό ΥΠΕΞ στο Χ.

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του Meduza, η οποία αποκαλεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «εγκληματική και βίαιη εισβολή», εξέφρασε τη λύπη της που χρησιμοποίησε τη φωτογραφία χωρίς άδεια. Αναγνώρισε το λάθος της, ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι σταματά τη διαφημιστική της καμπάνια. «Αυτό ήταν ένα λάθος», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

