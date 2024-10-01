Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπιασε σήμερα φωτιά στα περίχωρα της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα τον αριθμό των νεκρών αλλά ο υπουργός Εσωτερικών Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 25 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Μεταφορών Σουρίγια Τζουνγκρουνγκρουανγκίτ, που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι 19 επιβάτες από τους 44 (38 παιδιά και έξι καθηγητές) διασώθηκαν. Για τους υπόλοιπους 25, των οποίων η τύχη αγνοείται, «δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι», δήλωσε.

Δεκαέξι μαθητές και τρεις δάσκαλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθεί βοήθεια, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι τα αιτία της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση. Σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από το λεωφορείο, τμήματα του οποίου φλέγονταν. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στη συνέχεια.

Η πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιανουάτρα δήλωσε ότι οι μαθητές βρίσκονταν σε σχολική εκδρομή από την επαρχία Ουτάνι Τανί σε απόσταση 200 χμλ βορείως της πρωτεύουσας.

«Ως μητέρα, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των τραυματιών και των νεκρών», δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

