Πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ τίμησαν την Κυριακή τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του κατά τη διάρκεια αστυνομικής σύλληψης στη Μινεάπολη, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε παγκοσμίως και πυροδότησε ένα κύμα διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Σύμφωνα με το BBC, ειδικές τελετές πραγματοποιήθηκαν τόσο στη γενέτειρά του, το Χιούστον, όσο και στη Μινεάπολη — την πόλη όπου δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος σήμερα εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών.

Εκδηλώσεις μνήμης σε Χιούστον και Μινεάπολη

Στο Χιούστον, η οικογένεια του Φλόιντ συγκεντρώθηκε κοντά στον τάφο του για μια επιμνημόσυνη τελετή υπό την καθοδήγηση του γνωστού ακτιβιστή και ιερέα Αλ Σάρπτον. Ποιητικές βραδιές, μουσικά δρώμενα και ομιλίες τοπικών ηγετών αποτέλεσαν μέρος των εκδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, στη Μινεάπολη —στο σημείο που πλέον ονομάζεται George Floyd Square— διοργανώθηκε λειτουργία σε εκκλησία το πρωί και συναυλία γκόσπελ το βράδυ, στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ «Rise and Remember».

«Τώρα είναι η στιγμή για τον κόσμο να συνεχίσει το καλό έργο που ξεκινήσαμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η θεία του Φλόιντ και συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ, Άντζελα Χάρελσον.

Αναστροφή μεταρρυθμίσεων και πολιτική αμφισβήτηση

Παρότι ο θάνατος του Φλόιντ είχε χαρακτηριστεί ως «εθνική αναμέτρηση με τον ρατσισμό», πολλοί θεωρούν πως η δυναμική αυτή σταδιακά υποχωρεί, ιδίως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή του αμφισβήτησε τις μεταρρυθμίσεις της εποχής Μπάιντεν, αποκαλώντας τις "μεθοδολογικά ελαττωματικές" και "ελλιπώς τεκμηριωμένες".

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι συμφωνίες εποπτείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αστυνομικών τμημάτων στη Μινεάπολη και το Λούισβιλ «περιορίζουν τις δυνατότητες των τοπικών σωμάτων ασφαλείας».

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, τόνισε πως η πόλη του θα συνεχίσει «να εφαρμόζει πλήρως, λέξη προς λέξη, κάθε παράγραφο από τη συμφωνία των 169 σελίδων που υπεγράφη φέτος».

Στροφή και κατά των πολιτικών για την ισότητα

Από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στοχεύσει και τις πολιτικές για την Ισότητα, την Πολυμορφία και την Ένταξη (DEI), που αναπτύχθηκαν μετά το καλοκαίρι του Black Lives Matter. Με εκτελεστικό διάταγμα κατάργησε τα σχετικά προγράμματα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι «απομακρύνει τους περισπασμούς» από τον στρατό και επικεντρώνεται στην «πραγματική αποστολή» του.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, διέγραψε το «Black Lives Matter Plaza» —τον δρόμο με το εμβληματικό σύνθημα κοντά στον Λευκό Οίκο— ενώ στο Χιούστον, σύμφωνα με το Houston Public Media, τοιχογραφία του Φλόιντ καταστράφηκε στο πλαίσιο κατεδάφισης κτηρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center, το 72% των Αμερικανών πιστεύει ότι δεν έχουν σημειωθεί ουσιαστικές βελτιώσεις στη ζωή των Αφροαμερικανών τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, η υποστήριξη προς το κίνημα Black Lives Matter έχει μειωθεί κατά 15% από τον Ιούνιο του 2020.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.