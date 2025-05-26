Οι Aρχές στη νότια πολιτεία Κεράλα της Ινδίας εξέδωσαν συναγερμό μετά από τη βύθιση πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο και επικίνδυνο φορτίο στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας στην Αραβική Θάλασσα.

@IndiaCoastGuard #MRCC, #Mumbai received a Distress Alert regarding Liberia-flagged container vessel MSC ELSA 3 developing 26° list approx 38 nautical miles southwest of #Kochi. Vessel departed #Vizhinjam Port on 23 May 25, bound for #Kochi with ETA 24 May 25. #ICG is actively… pic.twitter.com/U7SzOBsE9h May 24, 2025

Η διαρροή σημειώθηκε σε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας που ανατράπηκε κοντά στην πόλη Κότσι την Κυριακή όπως αναφέρει το BBC. Η παράκτια περιοχή είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και αποτελεί επίσης σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Και τα 24 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο έχουν διασωθεί, αλλά κάποια από τα 640 κοντέινερ που μετέφερε το πλοίο φέρεται να παρασύρθηκαν προς την ακτή, με αποτέλεσμα να γίνουν εκκενώσεις στην περιοχή.

All 24 crew members ex Liberian-flagged container Vessel MSC ELSA 3 rescued safely, 21 by @IndiaCoastGuard & 03 by @indiannavy Ship Sujata after vessel sank off #Kochi this morning. Vessel was carrying 640 containers, including 13 containing hazardous cargo and 12 with calcium… pic.twitter.com/990qmogVJR — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) May 25, 2025

Οι Aρχές φοβούνται ότι το πετρέλαιο, τα καύσιμα και άλλες επιβλαβείς ουσίες που έχουν διαρρεύσει από το πλοίο και το φορτίο του θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και τη θαλάσσια ζωή.

«Καθώς η πετρελαιοκηλίδα μπορεί να φτάσει οπουδήποτε κατά μήκος της ακτής της Κεράλα, σήμανε συναγερμός σε όλη την παράκτια ζώνη», τόνισε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους που ζουν κοντά στη θάλασσα να μην αγγίζουν κανένα κοντέινερ ή το πετρέλαιο που μπορεί να ξεβραστεί στην ακτή, ενώ στους ψαράδες ζητήθηκε να αποφύγουν να πλησιάσουν πολύ κοντά στο σημείο που βυθίστηκε το πλοίο.

Τη Δευτέρα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ελέγχου της ρύπανσης για να περιορίσουν τη διαρροή.

Το πλοίο - MSC ELSA 3 - που ταξίδευε από το λιμάνι Vizhinjam προς το Κότσι, άρχισε να γέρνει επικίνδυνα όταν ήταν περίπου 38 ναυτικά μίλια από την ακτή του Κότσι. Ανατράπηκε στην Αραβική Θάλασσα τα ξημερώματα της Κυριακής επειδή πλημμύρισε ένα από τα τμήματά του.

Η Ινδική Ακτοφυλακή είπε ότι το πλοίο μετέφερε 13 εμπορευματοκιβώτια επικίνδυνου φορτίου και 12 με καρβίδιο του ασβεστίου - μια χημική ουσία που αντιδρά με το θαλασσινό νερό και απελευθερώνει ένα εύφλεκτο αέριο.

«Επιπλέον, το πλοίο είχε 84,44 μετρικούς τόνους ντίζελ και 367,1 μετρικούς τόνους πετρελαίου στις δεξαμενές του», ανέφερε.

Τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από προσωπικό του ινδικού ναυτικού μετά από πολύωρη επιχείρηση.

