Ο βασιλιάς Κάρολος μεταβαίνει σήμερα στον Καναδά, σε μια επίσκεψη έντονου συμβολισμού που φανερώνει τη στήριξή του προς τη χώρα - κράτος της Κοινοπολιτείας, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να την ενσωματώσει στις ΗΠΑ ως 51η Πολιτεία τους.

Ο 76χρονος βασιλιάς, ο οποίος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, έχει περιορίσει τις επίσημες υποχρεώσεις του κι αυτή η διήμερη επίσκεψη δείχνει την αφοσίωσή του στον Καναδά, ένα από τα κράτη της κοινοπολιτείας των οποίων είναι μονάρχης.

«Υπενθύμιση» του Στέμματος στον Καναδά

Η επίσκεψη του Καρόλου, στην οποία θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα, θα είναι η πρώτη του στην πρώην βρετανική αποικία από τον Σεπτέμβριο του 2022, που στέφθηκε βασιλιάς.

Σήμερα το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί ένα τεράστιο πάρκο στην Οτάβα και θα συναντήσει πλανόδιους πωλητές και καλλιτέχνες, σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Έπειτα ο βασιλιάς θα σημάνει συμβολικά την έναρξη ενός αγώνα χόκεϊ προτού φυτέψει ένα δέντρο σε άλλο σημείο της πόλης.

Έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο Κάρολος θα παραστεί αύριο, Τρίτη, στην επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου στην Οτάβα και θα εκφωνήσει την ομιλία έναρξης των εργασιών του - η πρώτη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης το πράττει μετά τη μητέρα του, την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ, πριν από 68 χρόνια.

Αυτή θα είναι μόλις η τρίτη φορά που μονάρχης εκφωνεί την «Ομιλία από τον Θρόνο» στην καναδική Γερουσία, με την οποία κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της βουλής.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα μεταβούν στη Γερουσία με ιππήλατη άμαξα και συνοδεία 28 ιππέων για να εκφωνήσει ο βασιλιάς την 25λεπτη ομιλία του, την οποία συνέταξε η κυβέρνηση του Κάρνεϊ.

Ο υπουργός Καναδικής Ταυτότητας και Πολιτισμού Στίβεν Γκιλμπό δήλωσε ότι θα είναι μια «βαρυσήμαντη περίσταση, που θα ενώσει τους Καναδούς για να εορτάσουμε την πλούσια ιστορία μας, τη Δημοκρατία μας και τους θεσμούς που μας υπηρετούν όλους».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την επιθυμία του να προσαρτήσει τον Καναδά, μια πρόταση στην οποία αντιτίθεται σθεναρά ο Κάρνεϊ. «Ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι ο Καναδάς δεν διατίθεται σήμερα προς πώληση, δεν θα πουληθεί ποτέ», δήλωσε ο απεσταλμένος του Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ραλφ Γκούντεϊλ, την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψης του Καρόλου στην Ύπατη Αρμοστεία του Καναδά.

«Ο βασιλιάς, ως επικεφαλής του κράτους, θα ενισχύσει την ισχύ και την δύναμη αυτού του μηνύματος», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες ο Κάρολος έχει δείξει σημάδια της στήριξής του προς τον Καναδά, φορώντας μετάλλια του Καναδά, αποκαλώντας τον εαυτό του βασιλέα του Καναδά και χαρακτηρίζοντας τη σημαία της χώρας «σύμβολο που δεν σταματά να προκαλεί μια αίσθηση υπερηφάνειας και θαυμασμού».

Ωστόσο, ο Βρετανός μονάρχης καλείται να διατηρήσει μια ευαίσθητη ισορροπία καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ αγωνίζεται να μη στρέψει εναντίον του τον Τραμπ ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους εμπορικούς δεσμούς.

Όταν ο Στάρμερ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο τόνισε την πρόσκληση του Καρόλου για μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ, η μητέρα του οποίου είχε γεννηθεί στη Βρετανία, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένως εγκωμιάσει τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος είναι πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, είπε ότι αυτό ενόχλησε τους Καναδούς.

