Ο Λίνεκερ αποχαιρέτησε το BBC: «Δεν ήταν γραφτό να τελειώσει έτσι»

Την τελευταία του παρουσία στο BBC έκανε χθες το βράδυ ο Γκάρι Λίνεκερ.

Ο παλαίμαχος άσος και σχολιαστής αγώνων που απολύθηκε από το βρετανικό δίκτυο μετά από μία δημοσίευση στα social media του η οποία και χαρακτηρίσθηκε ως αντισημιτική χθες αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές ευχαριστώντας τους για την αγάπη και την υποστήριξη που είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σχολιάζοντας «δεν ήταν γραφτό να τελειώσει έτσι»…

«Επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους άλλους σχολιαστές με τους οποίους είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ τα τελευταία 25 χρόνια. Έχετε κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη. Επίσης, ευχαριστώ όλους όσους δεν βλέπετε στο σπίτι. Η δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία αυτής της εμβληματικής εκπομπής είναι μια τεράστια ομαδική προσπάθεια», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Από τους μοντέρ μέχρι την ομάδα ανάλυσης, από τους σχολιαστές μέχρι τους διευθυντές πίστας, από τους παραγωγούς μέχρι τους χειριστές κάμερας, από τους παραγωγούς μέχρι τους συνδρομητές. Σας ευχαριστώ όλους, είστε οι καλύτεροι. Όλοι οι άλλοι έκαναν όλη τη σκληρή δουλειά και πήρα τα χειροκροτήματα.

Ήταν απόλυτο προνόμιο να φιλοξενώ το Match of the Day για ένα τέταρτο του αιώνα. Θα ήθελα να ευχηθώ στην Γκάμπι (Λόγκαν), τον Μαρκ (Τσάπμαν) και την Κέλι (Κέιτς) τα καλύτερα όταν θα καθίσουν στην καρέκλα. Το πρόγραμμα βρίσκεται στα καλύτερα χέρια.Το τελευταίο μου ευχαριστώ απευθύνεται σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τόσο ξεχωριστό. Λυπάμαι που η ομάδα σας ήταν πάντα τελευταία. Ώρα να σας αποχαιρετήσω», κατέληξε.



Gary Lineker says goodbye to #MOTD after 25 years. pic.twitter.com/u1DORcO6Po — Match of the Day (@BBCMOTD) May 25, 2025

