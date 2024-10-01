Τζόνσον: Ήταν μπλόφα η απειλή μου για Brexit χωρίς συμφωνία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αποκαλύψεις για τη διαπραγμάτευση με την ΕΕ επί της συμφωνίας του Brexit περιλαμβάνουν τα νεότερα αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπόρις Τζόνσον που προδημοσιεύει καθημερινά η Daily Mail.

Στην αυτοβιογραφία με τίτλο ‘Unleashed’ που θα κυκλοφορήσει προς το τέλος της επόμενης βδομάδας, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι η απειλή του περί αποχώρησης από τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες έστω και χωρίς συμφωνία για το Brexit συνιστούσε «μπλόφα» ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.

Όπως γράφει, «αληθινά, βαθιά» δεν ήθελε ένα ‘no deal’ στο Brexit και δεν είχε «καμία πρόθεση» να φτάσει ως εκεί.

«Εκείνοι (η ΕΕ) ήταν σε μία πολύ ισχυρή θέση και το γνώριζαν. Ήθελαν να μας εξαντλήσουν, να δουν πόσο θα μπορούσα να αντέξω. Έβλεπα ότι υπήρχε μόνος ένας τρόπος να πείσω τη Μέρκελ και τον Μακρόν να μας δώσουν μία καλύτερη συμφωνία αποχώρησης. Έπρεπε να είμαστε σε θέση να μπλοφάρουμε, να δείξουμε ότι ήμασταν τουλάχιστον πρόθυμοι να κάνουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία», αναφέρει ο κ. Τζόνσον.

Ισχυρίζεται μάλιστα ότι αμφιλεγόμενες ενέργειες όπως η αναστολή λειτουργίας του κοινοβουλίου έγιναν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να πείσει την ΕΕ ότι η απειλή του δεν ήταν κενή περιεχομένου.

«Είδαν την αναστολή του κοινοβουλίου και άκουσαν το παράφρον μαρσάρισμα ενός ανθρώπου που ίσως πραγματικά ήταν προετοιμασμένος να οδηγήσει το αυτοκίνητο στον γκρεμό», προσθέτει. «Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο να κάνω τίποτα τέτοιο. Αλλά χρειαζόμουν να πιστέψουν ότι ίσως το έκανα».

Ο Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει, εξάλλου, πως όταν έλαβε την επιστολή παραίτησης του τότε υπουργού Οικονομικών του Ρίσι Σούνακ, που οδήγησε εν τέλει στην παραίτησή του από την πρωθυπουργία, αναφώνησε «και εσύ, τέκνον;», θεωρώντας τον μετέπειτα πρωθυπουργό φίλο του.

Στο ερώτημα που θέτει δε για το κατά πόσο θα επέστρεφε ποτέ στην ενεργή πολιτική, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Δεν έχω ιδέα».

Σε προηγούμενο προδημοσιευθέν απόσπασμα από το βιβλίο ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρει πως γνώριζε «επί ένα χρόνο ή περισσότερο» πριν από την τελευταία του συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ ότι «είχε μια μορφή καρκίνου των οστών και οι γιατροί της ανησυχούσαν ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να σημειώσει μια απότομη κατάπτωση».

Περιγράφει τους μώλωπες στα χέρια και στους καρπούς της, «μάλλον από ορούς ή ενέσεις», αλλά σημειώνει επίσης ότι παρά την κατάστασή της η βασίλισσα παρέμενε οξυδερκής.



