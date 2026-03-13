Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατηγόρησε νωρίς την Παρασκευή τον στρατό του Πακιστάν ότι στόχευσε σπίτια σε νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και στη νότια επαρχία Κανταχάρ, αναφέροντας ότι τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών εισήλθαν στην τρίτη εβδομάδα, σημειώνει το NBC.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Zabihullah Mujahid δήλωσε στο X ότι τα αεροσκάφη του Πακιστάν χτύπησαν επίσης αποθήκες καυσίμων που ανήκουν στην ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Kam Air κοντά στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ. «Αυτή η εταιρεία προμηθεύει καύσιμα σε πολιτικές αεροπορικές εταιρείες καθώς και σε αεροσκάφη των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Ο στρατός και η κυβέρνηση του Πακιστάν δεν έκαναν άμεσα σχόλια.









Πηγή: skai.gr

