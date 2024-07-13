Τζο Μπάιντεν σε υποστηρικτές του: «Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά»

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά», διαβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν υποστηρικτές του σε προεκλογική εκδήλωση στο Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, πολιτεία η οποία ενδέχεται να είναι καθοριστική στις προεδρικές εκλογές.

«Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 81 ετών, ο οποίος υποσχέθηκε να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του, παρά τις εκκλήσεις στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού κόμματος να αποσύρει την υποψηφιότητά του, εν μέσω αμφισβητήσεων για την πνευματική του οξύτητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

