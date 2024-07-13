Τζο Μπάιντεν σε υποστηρικτές του: «Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά»

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά», διαβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν υποστηρικτές του σε προεκλογική εκδήλωση στο Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, πολιτεία η οποία ενδέχεται να είναι καθοριστική στις προεδρικές εκλογές.
«Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 81 ετών, ο οποίος υποσχέθηκε να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του, παρά τις εκκλήσεις στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού κόμματος να αποσύρει την υποψηφιότητά του, εν μέσω αμφισβητήσεων για την πνευματική του οξύτητα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.