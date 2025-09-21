Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα προϋπόθεση για να ανοίξουμε πρεσβεία στην Παλαιστίνη

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια της ΓΣ του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Εμανουέλ Μακρόν πορτραίτο

Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους "συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία", δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνησκοπήθηκε την Πέμπτη. Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν Γάζα όμηροι Χαμάς Παλαιστίνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark