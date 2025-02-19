ΕΕ: Προς νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας υπό τη σκιά του Τραμπ

Νέος γύρος κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα τη Δευτέρα, οπότε συμπληρώνονται τρία χρόνια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκτός από το ρωσικό αλουμίνιο και δεκάδες πλοία που είναι ύποπτα για παράνομη μεταφορά πετρελαίου, αυτός ο τελευταίος γύρος κυρώσεων της ΕΕ αποσυνδέει περισσότερες ρωσικές τράπεζες από το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών Swift και απαγορεύει σε επιπλέον ρωσικά μέσα ενημέρωσης να εκπέμπουν στην Ευρώπη.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων θα μειωθεί φυσικά, σχολιάζει το BBC, εάν οι ΗΠΑ άρουν ορισμένες από τις δικές τους στη Μόσχα, κάτι που η ΕΕ φοβάται ότι μπορεί να είναι πιο πιθανό μετά τη διμερή συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο αποκλεισμός της Ευρώπης από τις αμερικανορωσικές διαβουλεύσεις στο Ριάντ ώθησε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να προσπαθήσει να διαμορφώσει μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Σήμερα Τετάρτη, φιλοξένησε άλλη μια συνάντηση ηγετών –κυρίως διαδικτυακά– μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι συζητήσεις σήμερα το απόγευμα περιελάμβαναν τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τις τρεις βαλτικές χώρες της ΕΕ, οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία.

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ευρώπη έχει διακηρύξει επανειλημμένα ότι θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί, και χωρίς τις ΗΠΑ καλείται να το αποδείξει.

"Η Ευρώπη να ξυπνήσει από τον διπλωματικό και πολιτικό λήθαργο"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να ξυπνήσει από τον διπλωματικό και πολιτικό της λήθαργο και να κινηθεί τάχιστα για τη συγκρότηση αμυντικής πολιτικής που δεν θα είναι εξαρτημένη από τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο πρόεδρο και αρκετούς ομολόγους του με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε «ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της Ευρώπης σε αυτές τις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες συντελούνται τους τελευταίους μήνες».

Τόνισε πως έχει μιλήσει πολλές φορές για την «ανάγκη η Ευρώπη να ξυπνήσει από τον γεωπολιτικό και οικονομικό λήθαργο στον οποίο δυστυχώς έχει περιέλθει».

Πρόσθεσε πως, «χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνώρισε πια επίσημα την ανάγκη να δοθεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να δαπανούν περισσότερους πόρους για την άμυνα».

Όπως εξήγησε, «φτάσαμε στο σημείο η Ευρώπη επιτέλους να φαίνεται ότι θα κάνει κάτι για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της ηπείρου μας».

