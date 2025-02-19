Μελέτη για το «πάγωμα» της αμερικανικής βοήθειας: «Aποδεκατίζει» σωτήριο έργο

Οργανώσεις αρωγής σε ολόκληρο τον κόσμο ανέστειλαν επιχειρήσεις, απέλυσαν προσωπικό και διέκοψαν σωτήριο έργο που προσέφεραν, μεταξύ άλλων, σε υποσιτισμένα παιδιά, μετά το «πάγωμα» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της ξένης βοήθειας, σύμφωνα με μία έρευνα 246 ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας, έχοντας δώσει πέρυσι περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κι όμως, ο Τραμπ, στο πλαίσιο των πολιτικών του «Πρώτα η Αμερική», ανέστειλε τον περασμένο μήνα το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτούμενης από το κράτος βοήθειας για ένα διάστημα 90 ημερών και άρχισε να «ξηλώνει» την αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης, η οποία, όπως είπε, διοικούταν από «ριζοσπαστικούς παράφρονες».

Το Διεθνές Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανώσεων (International Council of Voluntary Agencies- ICVA), ένα δίκτυο οργανώσεων σε περίπου 160 χώρες, βρήκε ότι οι περικοπές των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα καταστροφικές συνέπειες σε πληθυσμούς που πλήττονται από κρίσεις.

Τα δύο τρίτα των οργανώσεων που συμμετείχαν στην έρευνα κατέγραψαν έναν αρνητικό αντίκτυπο, που κυμαίνεται μεταξύ του περιορισμού και του τερματισμού προγραμμάτων αρωγής.

«Η ανθρωπιστική αρχιτεκτονική έχει αποδεκατιστεί», επισήμανε το ICVA χθες, σε μια έκθεση σχετικά με την έρευνα. «Κέντρα θεραπευτικής σίτισης ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους, επιφέροντας απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους σε υποσιτισμένα παιδιά και έγκυες γυναίκες».

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Η έκθεση του ICVA δεν κατονομάζει τους συμμετέχοντες στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 27ης Ιανουαρίου και 7ης Φεβρουαρίου, όμως μεταξύ των μελών της βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες οργανώσεις αρωγής, όπως η Save the Children, η World Vision και η Care.

Η Ουάσινγκτον εξέδωσε σε κάποιες περιπτώσεις εντολές εξαίρεσης από το μέτρο αναφορικά με τη σωτήρια βοήθεια, όμως οργανώσεις λένε ότι η χρηματοδότηση καθυστερεί. Αυτό συμβαίνει διότι οι εργαζόμενοι της USAID δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών, όπως είπαν στο Reuters πέντε νυν και πρώην αξιωματούχοι οργανώσεων με γνώση του θέματος.

«Οι εξαιρέσεις είναι μια παρωδία», υπογράμμισε μία από τις πηγές.

Μια οργάνωση με έδρα την Αφρική επισήμανε, στο πλαίσιο της έρευνας, ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι με τον ιό HIV δεν θα μπορούν να έχουν πλέον πρόσβαση σε σωτήρια θεραπεία, ενώ μια άλλη ανέφερε πως 3.250 ορφανά και άλλοι πάσχοντες από HIV/AIDS δεν μπορούν να λάβουν σχολική στήριξη ή αγωγή για υποσιτισμό.

Οι εντολής της αναστολής των εργασιών από την Ουάσινγκτον οδήγησε στο κλείσιμο υγειονομικών εγκαταστάσεων για μετανάστες από τη Βενεζουέλα και πρόσφυγες στη Βραζιλία και στον τερματισμό της σωτήριας στήριξης για περισσότερους από τρία εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους σε μία ασιατική χώρα που δεν κατονομάστηκε, βάσει της έρευνας.

«Είναι απελπιστική η κατάσταση»

«Αναγκαστήκαμε να απολύσουμε εκατοντάδες εργαζόμενους… είναι απελπιστική η κατάσταση», επισήμανε μία διεθνής οργάνωση αρωγής.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπορεί ανεξάρτητα να επαληθεύσει αυτούς τους απολογισμούς, όμως έχει κάνει ρεπορτάζ σχετικά με τις εκτενείς επιπτώσεις του παγώματος της βοήθειας, για παράδειγμα την αναστολή των προγραμμάτων κατά των ναρκωτικών στο Μεξικό. Στη Νότια Αφρική, επιστήμονες σταμάτησαν τις δοκιμές ενός πολλά υποσχόμενου εμβολίου για τον HIV, την ώρα που ιατρικές προμήθειες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ακινητοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε μία περίπτωση, ένας πρόσφυγας από τη Μιανμάρ με πρόβλημα στον πνεύμονα, ο οποίος είχε ανάγκη από οξυγόνο σε ένα νοσοκομείο χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ, στα σύνορα Μιανμάρ-Ταϊλάνδης, πέθανε, όταν αυτό διατάχθηκε να κλείσει.

Τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις πλήττονται περισσότερο, δήλωσε στο Reuters ο εκτελεστικός διευθυντής του ICVA Τζέιμι Μαν, με 11 εξ αυτών να αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις στη Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και περιοχές της Ασίας.

Από την πλευρά του, το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων είπε ότι αναγκάστηκε να αναστείλει επιχειρήσεις του σε σχεδόν 20 χώρες, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία, όπου σταμάτησε την επείγουσα στήριξη προς 57.000 ανθρώπους.

Το Catholic Relief Services, που απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους, προέβλεψε απολύσεις.

