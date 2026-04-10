Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε δημοσιογράφους κατευθυνόμενος στο Ισλαμαμπάντ πως ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δώσει «αρκετά σαφείς οδηγίες» σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί» για τις συνομιλίες.

Ο Βανς, που ηγείται των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, τόνισε πως οι επικείμενες συνομιλίες θα είναι θετικές, ωστόσο έστειλε το μήνυμα πως δεν θα είναι «δεκτικός» αν οι Ιρανοί «προσπαθήσουν να παίξουν παιχνίδια μαζί μας».

«Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι. Αν προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

