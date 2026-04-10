ΕΕ-Ισραήλ: Στο τραπέζι ξανά οι κυρώσεις λόγω Λιβάνου

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο απειλεί να ακυρώσει την εκεχειρία, προκαλώντας έντονη ανησυχία εντός της ΕΕ για πιθανή επαναφορά κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Η αύξηση των επιθέσεων συμβαίνει λίγο πριν τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες έχουν στόχο τη σταθερότητα στην περιοχή.

Το Ιράν καταγγέλλει ότι τα πλήγματα αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις στην περιοχή και επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Η κλιμάκωση των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση εντός της ΕΕ για πιθανή επαναφορά κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Το μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία -λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, αύριο στο Ισλαμαμπάντ-, καθώς το Ιράν προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις συνιστούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Τα πλήγματα στον Λίβανο αυξάνουν την πίεση

Σχολιάζοντας την αιματηρή επίθεση του Ισραήλ την Τετάρτη- που κόστισε τη ζωή σε 203 ανθρώπους- η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κάλεσε χθες την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σε ανάρτησή της, υπογράμμισε ότι οι μαζικοί βομβαρδισμοί δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως αναλογική αντίδραση, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης.

Διχασμένα τα κράτη-μέλη για τη στάση έναντι του Ισραήλ

Στο ίδιο μήκος κύματος, αρκετά κράτη μέλη αυξάνουν την πίεση για λήψη μέτρων. Η Ισπανία ήδη τάσσεται υπέρ της αναστολής της συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ, θέση που επαναλαμβάνει σταθερά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ευρωϊσραηλινών σχέσεων, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «δυσανάλογα». Η Ιταλία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, καλώντας μάλιστα τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις μετά από περιστατικά πυρών κατά Ιταλών, που μετέχουν στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο CNN χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ αντιπαραγωγικές, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα ανθρωπιστική κρίση.



Ήπια, ωστόσο, είναι η κριτική της Αυστρίας και Γερμανίας με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ να επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν εντός πλαισίου αυτοάμυνας και την Αυστριακή ομόλογό του να αποφεύγει -όπως είπε- την «επίρριψη ευθυνών» (blame game). Η στάση Βερολίνου - Βιέννης υποδηλώνει για ακόμα μια φορά τη δυσκολία επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας εντός ΕΕ για πιθανές κυρώσεις.

Στις 21 Απριλίου η κρίσιμη συζήτηση στο Λουξεμβούργο

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις 21 Απριλίου στο Λουξεμβούργο, ενώ προηγουμένως θα προηγηθούν διαβουλεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Ανάλογη πρόταση είχε τεθεί και πέρυσι από την Κομισιόν, με στόχο τη μερική αναστολή της συμφωνίας λόγω ανησυχιών για τη στάση του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Ωστόσο, ούτε τότε επιτεύχθηκε η αναγκαία πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της Ένωσης σχετικά με τη στάση των κρατών μελών έναντι του Ισραήλ.

Πηγή: Deutsche Welle

