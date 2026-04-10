Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει στη Βηρυτό να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καλεί τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ, ενόψει των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση και καλούμε τους αξιωματούχους να σταματήσουν να προσφέρουν δωρεάν παραχωρήσεις», δηλώνει ο Κασέμ σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό του κόμματος Al-Manar, στο οποίο καταγγέλλει επίσης την «αιματηρή εγκληματικότητα» του Ισραήλ, αναφερόμενος στους πολύνεκρους βομβαρδισμούς της Τετάρτης.

Ο Ναΐμ Κασέμ τόνισε επίσης πως οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα συνεχίσουν να αντιστέκονται «μέχρι την τελευταία τους πνοή».

Hezbollah chief Naim Qassem on Friday called on the Lebanese government to stop giving "free concessions" to 'Israel', with the two governments due to begin negotiations in Washington next week.



Πηγή: skai.gr

