Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει στη Βηρυτό να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ

Ο Ναΐμ Κασέμ τόνισε επίσης πως οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα συνεχίσουν να αντιστέκονται «μέχρι την τελευταία τους πνοή»

Ναΐμ Κασέμ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καλεί τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ, ενόψει των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση και καλούμε τους αξιωματούχους να σταματήσουν να προσφέρουν δωρεάν παραχωρήσεις», δηλώνει ο Κασέμ σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό του κόμματος Al-Manar, στο οποίο καταγγέλλει επίσης την «αιματηρή εγκληματικότητα» του Ισραήλ, αναφερόμενος στους πολύνεκρους βομβαρδισμούς της Τετάρτης.

Ο Ναΐμ Κασέμ τόνισε επίσης πως οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα συνεχίσουν να αντιστέκονται «μέχρι την τελευταία τους πνοή».

TAGS: Χεζμπολάχ Βηρυτός Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
