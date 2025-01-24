Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου ο Τζέι Ντι Βανς ορκίστηκε Aντιπρόεδρος των ΗΠΑ και, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την επόμενη ημέρα επισκέφτηκε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος τον ξενάγησε στο Οβάλ Γραφείο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έμπαινε για πρώτη φορά στο διάσημο «κέντρο των αποφάσεων» και έμεινε κυριολεκτικά άφωνος.

«Ουάου», αναφώνησε ο Βανς καθώς μπήκε στον Οβάλ Γραφείο, ενώ κοιτούσε με θαυμασμό γύρω του.

JD Vance virtually speechless as Trump takes him into the Oval Office for the first time https://t.co/jmpA3SBIBz pic.twitter.com/hg2pWsrfyu — Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2025

«Είναι πραγματικά απίστευτο. Ουάου», ακούγεται να λέει γελώντας στο βίνετο που δημοσίευσε στο Χ ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος συνόδευε τους δύο άνδρες.

Σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ ρωτάει τον Βανς αν όντως δεν έχει ξαναμπεί στο Οβάλ Γραφείο και ο Βανς το επιβεβαίωσε. «Είναι απίστευτο» είπε μένοντας έκθαμβος ο 40χρονος Αντιπρόεδρος.

As we gathered for our meeting at the White House yesterday, JD Vance mentioned to us that he had never before visited the Oval Office. I told him and President Trump that I HAD to capture the moment on video. Only in America can a hardworking young man from Appalachia rise from… pic.twitter.com/H4aHOyyfVt — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 22, 2025

«Καθώς μαζευτήκαμε για τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο, ο JD Vance μας ανέφερε ότι δεν είχε επισκεφτεί ποτέ το Οβάλ Γραφείο. Είπα σε αυτόν και στον Πρόεδρο Τραμπ ότι έπρεπε να απαθανατίσω τη στιγμή σε βίντεο. Μόνο στην Αμερική μπορεί ένας εργατικός νεαρός από την Απαλαχία να «σηκωθεί» από τις ταπεινές του συνθήκες για να μπει στο Οβάλ για πρώτη φορά ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Τι χώρα!» έγραψε ο Τζόνσον στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.