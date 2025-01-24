Αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας αναμένεται να κάνουν ελέγχους σε οχήματα εκτοπισμένων Παλαιστίνιων που θέλουν να επιστρέψουν από τη νότια Λωρίδα της Γάζας στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή, ανέφεραν χθες Πέμπτη μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές τους ενήμερες σχετικά, τις οποίες δεν κατονόμασαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times και τον ιστότοπο Axios, αυτό αναμένεται να γίνει ήδη από αύριο, Σάββατο.

Κατά τα δημοσιεύματά τους, πρόκειται για όρο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Οι εταιρείες αυτές θα αναλάβουν να κάνουν ελέγχους οχημάτων στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας, που κόβει τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο. Τον διάδρομο αυτό φρουρούν επί μήνες ισραηλινά στρατεύματα για να αποτραπεί η επιστροφή εκτοπισμένων στον βορρά, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που άρχισε να εφαρμόζεται την Κυριακή προβλέπει ότι Γαζαίοι που εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά στο νότιο τμήμα του θυλάκου θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους επτά ημέρες μετά την έναρξη της ανακωχής.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ επέμεινε να κάνει ελέγχους στους πολίτες που θα επιστρέφουν, απαίτησε που απέρριψε η Χαμάς. Ο συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν τα μέρη προβλέπει πως τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να περνούν από μόνο έναν δρόμο, με το σημείο ελέγχου να το διαχειρίζεται τρίτο μέρος.

Κατά το ρεπορτάζ του Axios, τους ελέγχους θα κάνουν τρεις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, δυο των ΗΠΑ και μια της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των New York Times, θα υπόκεινται επίσης σε έλεγχο άνθρωποι που θα επιστρέφουν στον βορρά με τα πόδια. Οι έλεγχοι αναμένεται να αρχίσουν ήδη από αύριο Σάββατο, κατά την εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

