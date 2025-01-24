Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων που αφορούν τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του αδερφού του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι καθώς και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Αφού υπέγραψε το διάταγμα, ο Τραμπ δήλωσε: «Αυτό είναι μεγάλο, ε; Πολλοί άνθρωποι το περιμένουν αυτό για πολύ καιρό - για χρόνια, για δεκαετίες».

Με την κίνηση αυτή του προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να απαντηθούν ερωτήματα από τις δολοφονίες που συντάραξαν την Αμερική και να μπει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες.

Πλέον, ο επικεφαλής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών και ο γενικός εισαγγελέας καλούνται εντός 15 ημερών να συντονιστούν με τον βοηθό του προέδρου για θέματα εθνικής ασφάλειας και τον νομικό σύμβουλο του Τραμπ και να παρουσιάσουν στον πρόεδρο ένα σχέδιο «για την πλήρη και ολοκληρωμένη αποδέσμευση των αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι».

Τους καλεί επίσης να επανεξετάσουν τα αρχεία που σχετίζονται με τις δολοφονίες του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για να αποχαρακτηριστούν και αυτά.

Σχετικό βίντεο ανήρτησε και ο Ίλον Μασκ σχολιάζοντας: «απίθανο».

Σύμφωνα με το CBS News, μετά τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων από τους φακέλους του JFK το 2022, η National Archives and Records Administration δήλωσε ότι το 97% των περίπου 5 εκατομμυρίων σελίδων της συλλογής της που σχετίζονται με τη δολοφονία ήταν δημόσιες.

Ο πρόεδρος υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης το 2017 ότι θα έδινε στη δημοσιότητα τους υπόλοιπους φακέλους για την δολοφονία του Κένεντι. Αυτό περιελάμβανε περίπου 3.000 έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ και 30.000 που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως με περικοπές. Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν όλοι οι φάκελοι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Πηγή: skai.gr

