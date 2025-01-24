Ρωσική επιδρομή με drones έπληξε πολυκατοικία και άλλο σπίτι με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα ο Μικόλα Καλάσνικ, αξιωματικός της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι είναι νεκροί έπειτα από επίθεση του εχθρού με drones στην περιφέρεια του Κιέβου», σημείωσε ο αξιωματικός μέσω Telegram.

Άλλοι τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία, σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Ο κατάλογος των θυμάτων βρίσκεται υπό διευκρίνιση, πάντως «δέχονται κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια», πρόσθεσε. Δεν διευκρίνισε πού ακριβώς βρίσκονταν τα κτίρια που χτυπήθηκαν.

Χθες Πέμπτη ρωσικές επιδρομές με πυραύλους, βόμβες που ερρίφθησαν από τον αέρα και drones στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 50 και πλέον σε τρεις ουκρανικές περιφέρειες.

Ουκρανικά drones σε έξι ρωσικές περιφέρειες

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 121 ουκρανικά drones, ανάμεσά τους έξι στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα, που γενικά μπαίνει στο στόχαστρο λιγότερο συχνά από παραμεθόριες περιφέρειες.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «απώθησε επίθεση drones που πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας», ανέφερε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, μέσω Telegram.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στη νότια Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τη Ζαπορίζια, πόλη με πληθυσμό 700.000 κατοίκων προπολεμικά.

Συνεχίζουν εξάλλου την αργή προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε αυτή του Χαρκόβου, όπου χθες οι ουκρανικές αρχές διέταξαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα παιδιά και οι οικογένειές τους από διάφορες κοινότητες.

Καθώς ο πόλεμος οδεύει να μπει στην τέταρτη χρονιά του στα τέλη Φεβρουαρίου, οι δυο πλευρές προσπάθησαν το τελευταίο διάστημα να βελτιώσουν όσο μπορούσαν περισσότερο μπορούσαν τη θέση τους ενόψει της επανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που ορκίστηκε τη Δευτέρα, τόνισε προχθές Τετάρτη πως δεν θα έχει «καμιά άλλη επιλογή» παρά να προχωρήσει σε νέες κυρώσεις, φόρους και δασμούς σε «οτιδήποτε πουλάει η Ρωσία στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες» αν η Μόσχα δεν κλείσει συμφωνία με το Κίεβο για να τερματιστεί ο πόλεμος «τώρα».

Το Κρεμλίνο αντέδρασε με ψυχραιμία, σημειώνοντας πως δεν διέκρινε κάτι «ιδιαίτερα νέο» στην τοποθέτηση αυτή του κ. Τραμπ, πως «του αρέσουν» οι κυρώσεις και πως παραμένει έτοιμο για συνομιλίες «με σεβασμό» όποτε δοθεί ευκαιρία.

